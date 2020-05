Besuche in Kliniken in Siegen-Wittgenstein sind ab Montag wieder möglich.

Pandemie Corona in Siegen: Besuche im Krankenhaus ab Montag möglich

Siegen-Wittgenstein. Besuche in Krankenhäusern sind ab Montag, 11. Mai, auch in Siegen-Wittgenstein wieder möglich – allerdings unter strengen Auflagen.

Die Akut- und Rehakliniken im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein haben sich mit dem Gesundheitsamt auf ein einheitliches Konzept für Besucher verständigt, teilt die Kreisverwaltung mit.

Demnach kann jeder Patient täglich nur von einer von ihm festgelegten Bezugsperson besucht werden. Die Besuchszeiten für die Bezugsperson liegen bei maximal zwei Stunden täglich und werden mit den Kliniken vereinbart.

„Die Besucher erhalten beim ersten Besuch Infomaterial über die Verhaltensregeln im Krankenhaus sowie einen Besucherpass oder ein entsprechendes Armband, mit dem sie sich im Krankenhaus ausweisen können“, sagt Dr. Christoph Grabe, Leiter des Kreisgesundheitsamtes. „In einigen Häusern erfolgt auch eine Begleitung bis in das Patientenzimmer.“

Für DRK-Kinderklinik Siegen gelten besondere Regelungen

Besucher werden schriftlich und mündlich darauf hingewiesen, dass ein Besuch nur erfolgen kann, wenn die Besucher symptomfrei sind, sich bei Symptomen unaufgefordert beim Krankenhaus melden, keinen Kontakt zu an Corona erkrankten Personen hatten und sich an die Besuchsregelungen halten werden.

Im Krankenhaus muss durchgängig ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, heißt es weiter. Unabhängig davon gilt weiterhin das Abstandsgebot von mindestens eineinhalb Metern zu Dritten.

Für die DRK-Kinderklinik gelten besondere Regelungen.

„Im Interesse der Patienten bitten wir alle Besucher, sich an diese Regeln zu halten und so zum Schutz der Patienten beizutragen“, betont Dr. Christoph Grabe, „außerdem ist es unbedingt erforderlich, sich vor dem ersten Besuch telefonisch mit dem Krankenhaus in Verbindung zu setzen“.

