Corona Corona-Impfung in Siegen: Ohne Termin geht gar nichts

Siegen Im Impfzentrum des Kreises Siegen-Wittgenstein tut sich noch nichts. Spontane Besuche sind zwecklos - immer.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein weist darauf hin, dass derzeit noch keine Impfungen im Impfzentrum in Siegen-Eiserfeld stattfinden. Aktuell werden in der ersten Phase Bewohnerinnern und Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen in den Einrichtungen geimpft.

Kreis rät: Medien-Berichterstattung verfolgen

Die Kreisverwaltung empfiehlt, die Berichterstattung in den Medien zu verfolgen: "Dort werden Sie erfahren, wann und welche Bevölkerungsgruppen sich auf welchem Weg zur Impfung anmelden können. Ein spontaner Besuch im Impfzentrum ist unter keinen Umständen möglich." Eine vorherige Anmeldung werde "zwingend erforderlich" sein.

werden in dem ehemaligen Baumarkt an der Eiserfelder Straße möglich sein, den der Kreis - für eine Betriebsdauer von zunächst einem Jahr - binnen zwei Wochen im Dezember eingerichtet hat.

Für den Eintritt wird ein Zugangscode gebraucht

Die „Impflinge“ bekommen mit der Terminzuweisung einen Code, den sie bereits vor Betreten des Gebäudes dem Sicherheitspersonal zeigen müssen, das die Identität kontrolliert und die Temperatur misst. Im Impfzentrum melden sich die Impflinge an und bekommen umfassende Informationen über den Impfprozess. Dann heißt es warten, bis eine der zwölf Impfkabinen frei wird. Sechs sogenannte Impfstraßen mit jeweils zwei Kabinen hat der Kreis installiert – zwei mehr als gemessen an der Einwohnerzahl nötig wären. Ein Mediziner und ein medizinischer Fachangestellter betreuen jeweils eine Straße.

