Corona Hilchenbach: Einbahnweg rund um Breitenbach-Talsperre

Allenbach. Um dauerhafte Sperrung in der Corona-Krise zu vermeiden, ordnet Stadt Hilchenbach eine Einbahnstraßen-Regelung um die Breitenbach-Talsperre an.

Die Stadt Hilchenbach macht wegen der Corona-Krise den Rundweg um die Breitenbach-Talsperre zu einem Einbahnweg.

Die attraktive Spazier-, Rad- und Joggingrunde um die in Hilchenbach-Allenbach gelegene Talsperre ist bei schönem Wetter auch in Corona-Zeiten gut besucht, schreibt die Stadt. Um eine dauerhafte Sperrung zu vermeiden, hat die Ordnungsbehörde der Stadt Hilchenbach die Maßnahme mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt.

Begegnungen der Menschen am Spazierweg um Breitenbach-Talsperre vermeiden

Um Begegnung der Menschen am Spazierweg um die Breitenbach-Talsperre zu minimieren, soll der Rundweg nur in eine Richtung begangen werden. Da die Mehrzahl der Ausflugsgäste ihren Spazierweg nach rechts gehend über die Staumauer beginnt, wird dem folgend, der Weg auch so ausgeschildert.

Die Stadt Hilchenbach hofft auf Verständnis für die Maßnahme und auf Einhaltung der Regelung.

