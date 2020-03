Corona Corona: 47 Fälle in Siegen-Wittgenstein – und erste Genesung

Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein sind 47 Fälle von mit dem Coronavirus infizierten und erkrankten Menschen bestätigt. Aber: Es gibt die erste Genesung.

Übers Wochenende sind im Kreisgesundheitsamt neun neue positive Testergebnisse eingegangen. Die Betroffenen sind:

- ein Kind aus Bad Berleburg, aus dem Umfeld der infizierten Lehrerin;

- ein Mann und eine Frau aus Freudenberg, beide über 60 Jahre alt, die sich auf Gran Canaria infiziert haben;

- eine Frau um die 40 aus Hilchenbach, ein Mann um die 30 aus Netphen und ein Mann Mitte 50 aus Wilnsdorf, die hier vor Ort Kontakt zu (unterschiedlichen) infizierten Personen hatten;

- eine Seniorin aus Netphen, die sich in Italien infiziert hat;

- ein Mann Mitte 40 aus Siegen, der sich in Österreich infiziert hat;

- und eine Frau um die 50 aus Siegen, bei der der Übertragungsweg noch nicht geklärt ist.

Siegener Seniorin gilt als genesen

„Erfreulich ist, dass eine Seniorin aus Siegen als genesen aus der Überwachung durch das Kreisgesundheitsamt entlassen werden konnte“, teilt der Kreis Siegen-Wittgenstein zudem am Sonntagabend mit. Bereits seit Mittwoch habe sie keinerlei Symptome mehr. „Damit kann sie jetzt am Ende der 14-tägigen Quarantäne die häusliche Isolierung verlassen.“ Berücksichtigt man diese Genesung gebe es aktuell 47 Personen in Siegen-Wittgenstein, die bestätigt mit dem Coronavirus infiziert und erkrankt seien, heißt es weiter.

Weniger Anrufe auf der Hotline

Die Corona-Infohotline des Kreises ist ab Montag wieder von 8 bis 20 Uhr unter 0271/333-1120 zu erreichen. „Insgesamt scheinen sich die Menschen in Siegerland und Wittgenstein aktuell überwiegend gut informiert zu fühlen“, teilt der Kreis mit. Die Zahl der Anrufer auf der Hotline sei nämlich im Laufe der Woche Tag für Tag zurückgegangen. Der vergangene Montag, 16. März, war mit 626 Telefonaten der bisher anruferstärkste Tag überhaupt. Am Samstag gingen dann noch 68 Anrufe bei der Hotline ein, am Sonntag 51.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Hier geht es zum Newsblog mit den aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus.