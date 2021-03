Die Commerzbank in Siegen ist mit dem Jahr 2020 zufrieden. Vor allem die Nachfrage nach Mobile-Banking und Baufinanzierungen ist gestiegen.

Geschäftsjahr 2020 Commerzbank Siegen wird in der Coronakrise digitaler

Siegen. Die Commerzbank in Siegen ist trotz Corona-Krise mit dem Geschäftsjahr 2020 zufrieden. Die Pandemie beschleunigt den Trend zur Digitalisierung.

Trotz der Herausforderungen infolge der Corona-Pandemie zieht die Commerzbank Siegen für das vergangene Jahr eine positive Bilanz. 2020 habe „vor allem die Unterstützung der Unternehmer- und Firmenkunden im Fokus“ gestanden, heißt es dazu in einer Mitteilung.

- 43 Millionen EuroKfW-Coronakredite hat die Commerzbank 2020 nach eigenen Angaben in Siegen und Umgebung bereitgestellt. Bundesweit waren es 7,7 Milliarden Euro.

- 50 Prozent mehr digitale Geldmarktkredite als im Vorjahr seien einer der Belege dafür, dass die Coronakrise den Trend zur Digitalisierung noch einmal beschleunigt habe. „Viele Firmen haben sich stärker mit dem Thema beschäftigt und erledigen immer mehr Finanzgeschäfte digital“, sagt Standortleiter Stefan Buchholz, zuständig für das Firmenkundengeschäft in der Region. Zudem nähmen Firmenkunden mittlerweile nahezu alle Überweisungen online vor.

- 34,9 Prozent Steigerung verzeichnet die Commerzbank Siegen im Privatkundengeschäft bei der Zahl der Banking-App-Nutzer. „Der Trend geht eindeutig Richtung Mobile-Banking“, sagt Benjamin Waskönig, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden. Die Banking-App werde kontinuierlich weiterentwickelt. Seit Juli 2020 können Kunden demnach zum Beispiel auch Wertpapiere per Smartphone kaufen oder verkaufen.

- 33 Prozent der 1599 Neukunden sind 2020 online zur Commerzbank Siegen gekommen. Die Gesamt-Kundenzahl stieg auf 77.785.

- 623 Millionen Euro erreichte das Depotvolumen im vergangenen Jahr. Während der Lockdowns hätten sich viele Kunden „verstärkt um ihre Geldanlage gekümmert“, heißt es im Bericht. „Viele haben den Kurssturz im Frühjahr 2020 genutzt und Wertpapiere gekauft – davon einige zum ersten Mal“, sagt Benjamin Waskönig. Besonders beliebt seien Wertpapiersparpläne gewesen: Ihre Zahl stieg in Siegen um 21,5 Prozent.

- 58,9 Prozent höher als 2019 fiel das Neugeschäft mit Baufinanzierungen aus – eine Steigerung um 203 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen liegt damit bei mehr als 776 Millionen Euro. „Dabei geht der Trend raus aus der Stadt ins Grüne, besonders Immobilien mit Gärten und Balkonen waren 2020 gefragt“, sagt Benjamin Waskönig. Immer mehr Kunden würden bei Bau oder Renovierung auf ökologische Aspekte achten. Bundesweit ist bereits jede fünfte Baufinanzierung der Commerzbank eine „grüne Baufinanzierung“, die einen Zinsrabatt für Energieeffizienz gewährt, wie das Unternehmen mitteilt.

- 1,9 Millionen Euro legten Kundinnen und Kunden in Siegen seit dem Start im November im neuen Fonds „KlimaVest“ an. Dieser bietet „Privatanlegern erstmals die Möglichkeit, direkt in nachhaltige Energieprojekte wie Windparks zu investieren“, schreibt die Commerzbank. Über einen CO2-Rechner erfahren Kunden, wie viele Emissionen sie damit einsparen.

Neue Strategie

„Eine voll digitale Bank mit persönlicher Beratung und konsequentem Fokus auf Nachhaltigkeit – das sind die Eckpunkte der neuen Commerzbank-Strategie“, wie den Ausführungen weiter zu entnehmen ist. Dazu werde die Bank „die digitalen Stärken der Comdirect mit der Beratungskompetenz der Commerzbank zusammenführen“.

„Damit werden Bankgeschäfte noch schneller, unkomplizierter und bequemer zu erledigen sein“, betont Benjamin Waskönig. Gleichzeitig erhielten Kunden an deutschlandweit rund 450 Standorten persönliche Beratung zu Angeboten wie Konto, Karte und Ratenkredit. Kunden mit höherem Beratungsbedarf betreut die Bank nach eigenen Angaben an 220 dieser Standorte „umfassend und individuell zu allen Fragen rund um Vermögensanlage und komplexe Finanzierungen“. Zugleich werde die Rund-um-die-Uhr-Betreuung über Beratungscenter deutlich ausgebaut.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.