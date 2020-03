Commerzbank Siegen weiter auf Wachstumskurs

Siegen. In Siegen wächst das Geschäftsvolumen der Commerzbank auf über 2,1 Milliarden Euro. 2023 sollen alle Produkte über das Smartphone verfügbar sein

Die Commerzbank Siegen hat im vergangenen Jahr ihr Wachstum fortgesetzt. Im Privat- und Unternehmerkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 8,3 Prozent auf über 2,1 Milliarden Euro. Insgesamt wurden hier in der Region über 2600 neue Kunden gewonnen.

Privatkunden

„Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagte Benjamin Waskönig, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank Siegen. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten – sehr zum Ärger mancher Wettbewerber.“ Das Zinstief in Verbindung mit einer Inflationsrate von 1,5 Prozent macht den Kunden dagegen zu schaffen, so Waskönig. Durchschnittlich verlieren die Bundesbürger 1.638 Euro – auch in Siegen.

Das Zinstief sorgte für einen deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft, allein im Baufinanzierungsbereich gab es 2019 neue Kredite in Höhe von rund 120 Millionen Euro, neue Ratenkredite wurden in Höhe von 20 Millionen Euro vergeben.

Das mobile Bankgeschäft gewinnt immer mehr an Bedeutung. „Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer über ihr Smartphone eingeloggt, ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent. Unser Ziel: Bis Ende 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein“, sagt Waskönig. Die persönliche Beratung soll aber weiterhin angeboten werden. Die Commerzbank, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert, verfügt über eines der „dichtesten Filialnetze der Region“, so Waskönig.

Siegen und Umland Wertpapieranlagen Das Wertpapiervolumen in Siegen ist 2019 um 9 Prozent auf 612 Millionen Euro gestiegen. Mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden 8,3 Prozent Wertzuwachs erzielen. Diese Anlageform macht inzwischen einen Anteil von fast 55 Prozent aus.

Unternehmerkunden

Auch das Firmenkundensegment ist 2019 weiter gewachsen. Die Zahl der neuen Firmenkunden in der Niederlassung Bonn, zu der auch die Siegener Region zählt, stieg um 66. Das Kreditvolumen konnte im Vergleich zum Jahr 2018 auf stabilem Niveau gehalten werden. „Für den Mittelstand in der Region ist das Auslandsgeschäft ein wichtiger Faktor“, sagte Michael Borke, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft ab 15 Millionen Euro Jahresumsatz. Das Volumen der Absicherungen für internationale Handelsfinanzierungen stieg im vergangenen Jahr um rund 47 Prozent auf rund 300 Millionen.

„Der Mittelstand in Siegen wird in den nächsten Jahren insbesondere für die zwei Megatrends Digitalisierung und Klimawandel Lösungen finden müssen“, so Borke. Zudem gebe es weitere Themen wie Fachkräftemangel, Unternehmensnachfolge oder internationale Handelskonflikte, die die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. „Als Mittelstandsbank haben wir viele Antworten auf die Fragen unserer Firmenkunden und können mit unserer Expertise auch strategisch begleiten. Die Commerzbank Mittelstandsbank Siegen plant, den Firmenkundenvertrieb in den nächsten Jahren gezielt auszubauen und weiter in Produkt- und Beratungskompetenz zu investieren“, sagte Borke.

Um die Herausforderungen der Digitalisierung für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen nutzen zu können, hat die Commerzbank gemeinsam mit ihrer Digital-Tochter #openspace ein neues digitales Beratungsangebot für den Mittelstand entwickelt. Mit dem „Digital Solution Package“ erarbeitet die Commerzbank für Unternehmen im Rahmen eines Workshops Lösungen sowie einen Umsetzungsfahrplan für deren digitale Transformation. Gleichzeitig baut die Commerzbank ihr Onlineangebot im Firmenkundengeschäft konsequent aus. So können Firmenkunden Termingelder und Geldmarktkredite, sowie Währungsgeschäfte komplett online managen.

