Commerzbank Siegen gewinnt in der Coronakrise neue Kunden

Die Commerzbank in Siegen verzeichnet in der Coronakrise eine deutlich gestiegene Nutzung digitaler Banking-Services. Trotzdem behalte die persönliche Beratung einen hohen Stellenwert.

Siegen. Die Commerzbank kann während der Corona-Pandemie ihren Kundenstamm in Siegen ausbauen. Vor allem digitale Kanäle spielen dabei eine große Rolle.

Die Commerzbank in Siegen ist mit dem ersten Halbjahr 2020 zufrieden. „Obwohl die erste Jahreshälfte von der Corona-Pandemie und ihren negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft geprägt war, haben wir unseren Wachstumskurs in Siegen fortgesetzt“, wird Niederlassungsleiter Benjamin Waskönig in einer Mitteilung zitiert. „In den ersten sechs Monaten konnten wir netto 1215 neue Kunden gewinnen.“ Damit betreue die Bank in Siegen rund 77.400 Privat- und Unternehmerkunden.

Commerzbank Siegen: Digitalisierung

Einen Großteil der neuen Kunden gewann die Commerzbank nach eigenen Angaben über digitale Kanäle. „Das Kundenverhalten hat sich in der Corona-Krise stark verändert. Jeder dritte Kunde nutzt die digitalen Kanäle nun intensiver als vorher“, sagt Benjamin Waskönig. Das gelte insbesondere für das Mobile Banking. Deutschlandweit habe die Banking-App des Geldinstituts aktuell mehr als 1,5 Millionen aktive Nutzer, „das sind so viele wie nie zuvor“. In Siegen stieg die Zahl der Nutzer seit Jahresbeginn um 11,3 Prozent. Gleichzeitig baue die Commerzbank die Leistung ihrer Banking-App weiter aus: Ab sofort können Nutzer auch mobil Wertpapiere kaufen und verkaufen.

Siegen: Beratung in Corona-Zeiten

Ungeachtet der digitalen Entwicklung „haben wir gerade in der Krise gesehen, wie wichtig individuelle Beratung bei komplexen Finanzthemen ist“, beschreibt der Niederlassungsleiter die Erfahrungen der vergangenen Monate. Vor allem Unternehmen hätten hohen Beratungs- und Kreditbedarf gehabt. Insgesamt hat die Commerzbank seit Mitte März bundesweit rund 21.000 Finanzierungsanfragen von Firmen- und Unternehmerkunden erhalten. Mehr als die Hälfte davon betrafen KfW-Programme. „Auch unsere Berater in Siegen waren und sind stark nachgefragt“, sagt Stefan Buchholz, Standortleiter für das Firmenkundengeschäft in Siegen. Kunden würden es schätzen, „dass wir ihnen besonders in schwierigen Zeiten persönlich zur Seite stehen“.

Eingeschränkter Betrieb Die Commerzbank-Filialen in Weidenau, Kaan-Marienborn und Kreuztal sind wegen der Pandemie derzeit „vorsorglich geschlossen“, wie es auf der Homepage des Geldinstituts heißt. Selbstbedienungsgeräte stehen aber zur Verfügung. Die Filiale in Siegen ist geöffnet.

Kredite in Siegen

Bundesweit hat die Bank laut Bericht ein Volumen von mehr als zehn Milliarden Euro an Finanzierungen bereitgestellt. Darüber hinaus gewähre die Commerzbank, wie es weiter heißt, „noch bis Ende des Jahres Stundungen und Tilgungsaussetzungen“. Bis Ende Juni wurden bundesweit mehr als 33.000 Kredite gestundet. Neue Investitionen und die Finanzierung von Immobilienvorhaben hätten trotz Corona auch im ersten Halbjahr eine große Rolle gespielt. „Viele Kunden haben die niedrigen Zinsen genutzt und in Immobilien investiert“, sagt Benjamin Waskönig. „In Siegen wurden Baufinanzierungen in Höhe von über 95,6 Millionen Euro vergeben. Das sind 37 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.“ Auch Ratenkredite seien stark nachgefragt, ein Plus von 23,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wertpapiergeschäft bei der Commerzbank Siegen

Kunden nutzten niedrige Kurse zum Kauf von Wertpapieren, so die Commerzbank. Bei der Geldanlage suchten viele Anleger angesichts zwischenzeitlich stark gefallener Aktienkurse die persönliche Beratung. „Viele Kunden sind unserem Rat gefolgt und haben Panikverkäufe vermieden. Oft haben Kunden die niedrigeren Kurse genutzt, um Wertpapiere zu kaufen“, erläutert Benjamin Waskönig. Besonders beliebt waren Wertpapiersparpläne: Ihre Anzahl stieg in Siegen um 12,9 Prozent. „Mit dem regelmäßigen Kauf von Fonds oder börsengehandelten Indexfonds (ETFs) können Kunden ihr Vermögen trotz der Volatilität an den Aktienmärkten auf lange Sicht vermehren“, erläutert der Privatkundenchef.

Ausblick

Seit Mai seien „wieder deutliche Erholungstendenzen zu sehen, auch wenn konjunkturell das Erreichen der Vorkrisenniveaus nicht vor Sommer 2022 zu erwarten ist“, heißt es seitens der Bank. Es sei fortan zunächst „mit einer schwankungsreicheren Bewegung am Markt zu rechnen – bei einer langfristig positiven Grundtendenz“.

