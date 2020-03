Cannabisplantage: Drogenbande auch in Hilchenbach aktiv

Köln/Essen/Hilchenbach. Zollfahndung Essen nimmt deutsch-türkisch-niederländische Drogenbande fest und stellt 89 Kilo Marihuana sicher. Gras-Plantage in Hilchenbach.

Die Zollfahndung hat eine deutsch-türkisch-niederländische Drogenbande festgenommen, die auch in Hilchenbach aktiv war. Bei Durchsuchungen von neun Objekten in Köln, Hilchenbach und Waalwijk (NL) wurden 89 Kilogramm Marihuana, 7 Kilo Haschisch sowie insgesamt 250.000 Euro Bargeld sichergestellt. Acht Verdächtige wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Seit Februar 2019 ermitteln die Essener Zollfahnder im Auftrag der Staatsanwaltschaft Köln gegen die siebenköpfige Bande wegen des Verdachtes des bandenmäßigen Einfuhrschmuggels und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Mitglieder stehen im Verdacht, wöchentlich Marihuana im zweistelligen Kilo-Bereich aus den Niederlanden per Kurier nach Deutschland geschmuggelt und im Raum Köln gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Darüber hinaus plante die Bande in Hilchenbach den Betrieb einer Indoor-Cannabis-Plantage.

55.000 Euro werden im Kochtopf sichergestellt. Foto: Zollfahndung Essen

Hauptverdächtiger versteckt 55.000. Euro Bargeld im Kochtopf

Schon am 11. Januar wurde ein niederländischer Kurier (37) beim Einschmuggeln von 17 Kilo Marihuana festgenommen. Am 29. Februar wurden dann Haftbefehle gegen fünf beschuldigte Bandenmitglieder im Alter zwischen 21 und 46 Jahren in Köln und Wesseling vollstreckt. Bei einem 43-jährigen Verdächtigen, der für die Übernahme und Verteilung der Drogen zuständig war, wurden bei der Durchsuchung in Köln etwa 200 Gramm Marihuana, 70 Gramm Haschisch, mehr als 2500 Euro Bargeld und ein verbotenes Faustmesser sichergestellt. Fast 55.000 Euro Bargeld, versteckt in einem Kochtopf, wurden beim 46-jährigen Organisator der Bande gefunden.

In den Niederlanden sichergestellte Beweismittel. Foto: POlizei NL

Im Rahmen einer durch die Staatsanwaltschaft Köln übermittelten europäischen Ermittlungs-anordnung durchsuchte die niederländische Polizei Zeeland-West Brabant zeitgleich in Waalwijk mehrere Objekte und nahm mit europäischem Haftbefehl den 49-jährigen Lieferanten und Finanzier der Bande und den Logistiker (45) der Gruppe fest. Bei den Durchsuchungen in Waalwijk wurden beim türkischen Hauptverdächtigen mehr als 190.000 Euro Bargeld auf dem Dachboden seines Hauses gefunden, das als Drogenlager diente. Dort lagerten mehr als 55 Kilo Marihuana und 7 Kilo Haschisch.

Komplett ausgestattete Indoor-Plantage in Hilchenbach

Bei dem Logistiker, der auch für die Kurierbegleitung beim Einfuhrschmuggel zuständig war, konnten weitere 16 Kilo versandfertig verpacktes Marihuana sichergestellt werden.

In Hilchenbach wurde eine komplett ausgestattete Indoor-Plantage für die Aufzucht von Cannabispflanzen gefunden. Das technische Equipment wurde sichergestellt. Ebenso elektronische und schriftliche Aufzeichnungen, Mobiltelefone und Verpackungsmaterial.

