Buschhütten: TV Germania kritisiert Planung der Stadt

Buschhütten. In der „Grünen Mitte Buschhütten" wäre kein Platz für den Triathlon, sagt der TV Germania – auch wenn die Stadt Kreuztal das Gegenteil behaupte..

Der TV Germania Buschhütten widerspricht der Kreuztaler Stadtverwaltung: Mit ihrem Plan zur „Grünen Mitte Buschhütten“ könne der Triathlon nicht gehalten werden. „Kommt die so von der Stadt geplante Bebauung des Sportplatzes Buschhütten, so ist dies das Aus einer der ältesten, sportlich hochkarätigen und in Deutschland hoch geschätzten Triathlon Veranstaltung“, heißt es in der Erklärung des Vorstandes, „und mit dem Aus der Triathlon Veranstaltung ist auch der TVG Buschhütten mit seinen über 600 Mitgliedern von der Existenz bedroht.“

Der Verein weiter: „Unserem seit Wochen mehrfachen Angebot an die Stadt Kreuztal nach einem Dialog, wird bis heute nicht nachgekommen. Man steht weder mit uns im Austausch, noch hat man unseren Bedarf für den Verein oder die Triathlon-Veranstaltung abgefragt.“

Der TV Germania hatte der Stadt Anfang Mai einen eigenen Entwurf vorgestellt, der im Kern vorsieht, den zwischen Turn- und Festhalle und neuem Wohnviertel entstehenden Dorfplatz für den Triathlon nutzbar zu machen. „Die bedarfsorientierte Platzgestaltung soll aufgrund der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten möglichst viele Bedürfnisse der verschiedensten Bevölkerungsgruppen und Anwohner abdecken.“

Lieber Dorfplatz als Marktplatz

Für einen „kleinstädtischen Marktplatz“ gebe es in Buschhütten nur einen „untergeordneten Bedarf“, findet der Verein. „Der multifunktionale Dorfplatz und die angrenzenden Grünanlagen haben nach den Plänen des TV Germania weit mehr zu bieten und zu gewährleisten als einen angenehmen Aufenthalt.“ Die neu zu schaffenden Freiräume sollten Jugendlichen das tägliche Fußballspielen ermöglichen, „der Studentengruppe das spontane Volleyballspiel“ und den Turnvereinsabteilungen die Möglichkeit, ihren Sport unter freiem Himmel auszuüben.

Die Stadt hat in dieser Woche einen überarbeiteten Plan in die Online-Öffentlichkeitsbeteiligung gegeben, die weitere Bereiche der Ortsmitte einbezieht: neben dem künftigen Dorfplatz und der daneben entstehenden Kleinsportanlage die Grünfläche zwischen Grundschule und Jugendtreff Busch-Hütte, die als Bolzplatz hergerichtet werden soll, und speziell für den Triathlon die Buschhüttener Straße.

Nur noch ein Drittel der Starter?

Die Buschhüttener Straße, so der Einwand des TV Germania, sei ohnehin in die Veranstaltung einbezogen. „Die elementar wichtige Wechselzone, die Dreh – und Angelpunkt der Veranstaltung ist, von der hier im Übrigen niemand seitens der Stadt spricht, ist auf der Buschhüttener Straße nicht möglich. Wenn die Wechselzone auf der Buschhüttener Straße platziert werden sollte, verbleibt dort kein Platz für Laufstrecke, Messe, Zieleinlauf und Zuschauer.“

In der bisher auf dem Sportplatz eingerichteten Wechselzone erfolgt der Umstieg vom Fahrrad zum abschließenden Laufwettbewerb. Sollte die Buschhüttener Straße diese Funktion übernehmen, würde der Platz nur noch für ein Drittel des bisherigen Teilnehmerfeldes ausreichen, rechnet der TV Germania vor. Rund 500 Starter könnten dann nicht mehr dabei sein.

