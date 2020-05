Burbach: Virtueller Blick auf den Siegerland-Flughafen

Burbach. Die Gemeinde Burbach bietet auf ihrer Homepage virtuelle Rundgänge an. So sollen Touristen und Fachkräfte nach Burbach gelockt werden

Mit der VR-Brille, per Handy oder am PC die Gemeinde Burbach erleben? Einen Panoramablick wie ein Fluglotse vom Tower auf den Siegerland-Flughafen werfen? Einen virtuellen Spaziergang durch das Gilsbachtal unternehmen oder den Industriepark Burbach einmal von oben betrachten? Dies und vieles mehr ist jetzt auf der Homepage der Gemeinde Burbach www.burbach-siegerland.de möglich. Unter dem Reiter „Wirtschaft und Bauen“ findet man den Link zu den virtuellen Touren.

Gemeinsam mit Michael Bahr vom Kommunikationsbüro „Sichtbahr“ haben Christian Feigs und Anna-Lena Herrmann vom Ressort Wirtschaftsförderung die Gemeinde Burbach auf das digitale Zeitalter vorbereitet.

Und warum das alles? Wenn doch das direkte Erleben z.B. mit einer „real“ geführten Flughafentour mit allen menschlichen Sinnen viel spannender und aufregender ist! „Es ist ein wichtiger Baustein in der Willkommenskultur sowie im Regionalmarketing. Das digitale Erleben soll Lust machen, die Gemeinde näher kennenzulernen“, so Bürgermeister Christoph Ewers. Die Homepage ist für potenzielle Neubürger und Gäste oft die erste Möglichkeit, um Informationen über Burbach zu gewinnen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, nicht nur für das Unternehmen zu werben, sondern auch für die Kommune als attraktiven Wohnstandort mit ihren zahlreichen Einrichtungen und Angeboten in Burbach und der Region.

Für Wirtschaftsstandort Burbach begeistern

„Bei dem Thema Regionalmarketing müssen Wirtschaft und Gemeinde noch stärker zusammenwachsen, um Menschen für den starken Wirtschaftsstandort und die lebenswerten Dörfer Burbachs zu begeistern“, so Christian Feigs.

Natürlich können auch Touristen vor einem Besuch in der Region mehr Eindrücke über Burbach erhalten, als dies bisher online möglich war. Mit den bis jetzt online gestellten virtuellen Touren ist aber erst der Anfang gemacht. Viele weitere Themen wie z.B. das Thema Baukultur sollen noch hinzukommen. Sie bilden einen Baustein im Rahmen der „Burbach-Initiative LebensWerte Dörfer“, die die Gemeinde auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen wie u.a. den demografischen Wandel, den gesellschaftlichen Wandel, den Klimawandel, die Digitalisierung sowie die Globalisierung vorbereitet. Zu erkennen ist diese Gemeindeentwicklungsstrategie an den farblich gekennzeichneten Handlungsfeldern, denen auch die virtuellen Rundgänge zugeordnet werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.