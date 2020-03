Burbach: Randalierer attackieren Polizei und landen in Zelle

Burbach. Gleich zweimal haben Randalierer Polizisten in Burbach attackiert – und wurden überwältigt. In Würgendorf störte am späten Samstagabend ein 36-Jähriger die Nachtruhe seiner Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an der Hellerbach.

Der Mann verhielt so aggressiv, dass ihn Polizeibeamte fesselten und mit Widerstand ihn Gewahrsam nahmen.

Ähnlich verlief ein weiterer Vorfall in einem Mehrfamilienhaus in der Burbacher Langenwaldstraße in der Nacht zu Montag. In dem Haus geriet ein 41-jähriger Mann mit Anwohnern in Streit.

Strafverfahren gegen beide Burbacher Beschuldigte

Der unter Alkoholeinfluss stehende Randalierer bedrohte und beleidigte die Bewohner und die verständigten Polizisten.

Die Beamten brachten ihn trotz Gegenwehr in eine Ausnüchterungszelle. Gegen beide Verdächtige wurden Strafverfahren eingeleitet.

