Burbach. Im Prozess um Misshandlungsfälle in der Notaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Burbach wurde ein Mann freigesprochen, einer verurteilt.

Burbach-Prozess: Noch ein Freispruch und eine Verurteilung

Die 1. große Strafkammer am Landgericht Siegen hat im Burbach-Umfangsverfahren am Mittwoch einen Angeklagten freigesprochen. Es handelt sich um einen ehemaligen Wachdienstmitarbeiter, dem eine Tat an seinem ersten Arbeitstag in der Notaufnahmereinrichtung Burbach zur Last gelegt wurde, wie das Landgericht mitteilt. Die Belastungszeugen, die während der Hauptverhandlung vernommen wurden, hätten den Tatvorwurf gegen den Mann nicht bestätigt.

Freiheitsberaubung im Burbacher „Problemzimmer“

Ein weiterer Angeklagter dagegen wurde am Mittwoch wegen Freiheitsberaubung in einem Fall zu einer Geldstrafe von 65 Tagessätzen zu je 40 EUR verurteilt. Die Kammer sah es nach der Vernehmung von zwei Zeugen als erwiesen an, „dass er daran beteilig war. zwei Personen wegen verbotswidrigen Rauchens auf dem Zimmer über mehrere Stunden in dem sogenannten Problemzimmer der NAE Burbach eingesperrt zu haben“, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Eine weitere Tat sei eingestellt worden.

Nach Anklageerhebung gegen 38 Personen befinden sich noch 14 Personen im Umfangsverfahren. Gegen sieben weitere wurden die Verfahren abgetrennt und stehen noch zur Verhandlung an. Elf Personen wurden bereits verurteilt und vier Personen freigesprochen. Gegen zwei Personen wurden die Verfahren eingestellt.

