Burbach/Neunkirchen: Sparkassen-Auszubildende Teil des Teams

Burbach/Neunkirchen. Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen hat drei neue Auszubildende. Auch in der Corona-Zeit funktioniert die Ausbildung bei der Sparkasse gut

Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen steht beim Thema Ausbildung auch in der Corona-Krise gut da: Für drei junge Berufsstarter begann zum 1. August in der Sparkasse ein neuer Lebensabschnitt. Johannes Curdt, Carolina Knitel und Maxima-Juliana Weber wurden von Vorstandsmitglied Frank Podehl und Ausbildungsleiterin Alexandra Halbe herzlich in der Sparkassen-„Familie“ begrüßt.

Ein Novum war in diesem Jahr, dass die neuen Auszubildenden bereits vor Ausbildungsstart von den „alten Hasen“ an die Hand genommen wurden. Mit Informationen und Unterstützungsangeboten haben die Auszubildenden des nunmehr zweiten und dritten Lehrjahrs die „Neuen“ in der Zeit bis zum offiziellen Beginn begleitet.

Haltung jedes Einzelnen wichtig in der Corona-Zeit

So konnten sich Johannes Curdt, Carolina Knitel und Maxima-Juliana Weber schon im Vorfeld als Teil des Azubi-Teams fühlen. „Es ist uns wichtig, diesen Team-Gedanken von Anfang an zu fördern“, betont Frank Podehl. Mit einer persönlichen team-orientierten Haltung jedes Einzelnen lasse sich der Abstand in Corona-Zeiten gut überbrücken.

