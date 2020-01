Eine Briefkastenanlage habven bislang unbekannte Täter an der Giersbergstraße in Siegen gesprengt.

Siegen/Kreuztal. 30 Meter weit durch die Luft fliegen die Trümmer der Briefkastenanlage, die bislang unbekannte Täter in Siegen gesprengt haben.

Briefkastenanlage am Siegener Giersberg gesprengt

Insgesamt 109 Notrufe hat die Leitstelle der Siegener Polizei in der Silvesternacht abgearbeitet, den ersten um 23.59 Uhr. Von diesen 109 Notrufen führten 68 zu polizeilichen Einsätzen. „Darunter war ein buntes Potpourri der Einsatzanlässe wie Brände, Ruhestörungen, Streitereien, Belästigung durch Abbrennen von Feuerwerk, Sachbeschädigungen und alkoholbedingter hilfloser Personen“, berichtet die Pressestelle. Insgesamt haben über 40 Beamte Dienst versehen.

Am Donnerstagmorgen veröffentlichte die Polizei noch die letzten Einsatzberichte:

Unfallflucht in Osthelden

In der Neujahrsnacht, gegen 3.30 Uhr fuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Pkw von Osthelden in Richtung Wenden. Ausgangs einer Linkskurve prallte er gegen die Leitplanke und einen Masten der Telekom. Es entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern, wendete der Fahrzeugführer und fuhr wieder Richtung Fellinghausen. Die durch die Beamten der Wache Kreuztal an der Unfallstelle aufgefundenen Fahrzeugteile lassen auf einen weißen Opel Mokka als Verursacherfahrzeug schließen.

Briefkastentrümmer fliegen durch die Luft

Am Neujahrsmorgen, gegen 7.25 Uhr, sprengten bisher Unbekannte eine freistehende Briefkastenanlage in der Giersbergstraße. Die Anlage wurde vollständig zerstört, Trümmerteile flogen bis zu 30 Meter weit. Eine Glasscheibe des angrenzenden Wohnhauses zerbrach aufgrund der Explosion. Der Sachschaden beträgt circa 4000 Euro.

Wohnungen in Siegen und Weidenau aufgebrochen

Die Abwesenheit der Wohnungsinhaber in der Neujahrsnacht nutzten bisher Unbekannte für Einbrüche: In der Freystraße in Siegen hebelten unbekannte Täter eine Terrassentüre eines Wohnhauses auf und gelangten so hinein. Im Haus wurden sämtliche Wohnräume durchsucht und Bargeld entwendet. In der Albrecht-Dürer-Straße in Weidenau wurde ein Balkonfenster an einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt, durch das die Täter in die Wohnung gelangten. Der Umfang der gemachten Beute ist zur Zeit noch unklar.

