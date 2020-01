Kreuztal. Hausbewohner stellt Topf Wasser auf Herd, stellt den Herd an – und verlässt die Wohnung. Feuerwehr Kreuztal kann einem Brandgeschehen zuvorkommen

Brandverdacht: Kreuztaler Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Schlimmeres verhindern konnte die Kreuztaler Stadtfeuerwehr am Samstagabend, 11. Januar, in der Liesewaldstraße in Kreuztal: Gegen 22.30 Uhr rückten die Einheiten aus Kreuztal, Buschhütten und Fellinghausen zu einem mehrstöckigen Wohnhaus am Ende der Liesewaldsiedlung an der Ortsgrenze zu Buschhütten aus.

Dort hatte Brandgeruch die Bewohner auf ein mögliches Feuer im Gebäude aufmerksam gemacht. Die Einsatzkräfte verschafften sich daraufhin über die Abschlusstür einer Wohnung im Untergeschoss gewaltsam Zugang zu einer Küche, in der auf dem angeschalteten Herd ein Topf mit Wasser stand.

Zahlreiche Bewohner des Hauses können in ihre Wohnungen zurückkehren

Mit dem Entschärfen dieser Gefahrenlage war der Einsatz so gut wie beendet; die Feuerwehr setzte zusätzlich einen Lüfter ein und konnte zahlreiche Bewohner, die das Gebäude vorsorglich verlassen und bei Minusgraden im Freien auf einen glücklichen Ausgang der Situation gewartet hatten, nach wenigen Minuten wieder in ihre eigenen vier Wände schicken.

Der betroffene Wohnungsinhaber war zum Zeitpunkt des Einsatzgeschehens nicht vor Ort gewesen, traf aber wenig später ein. Personen wurden nicht verletzt, einem Brandgeschehen im eigentlichen Sinne konnte die Feuerwehr zuvorkommen.

