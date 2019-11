Siegen. In einem Haus in der Hindenburgstraße in Siegen ist ein Brand ausgebrochen. Die Straße ist gesperrt. Die Retter sind mit starken Kräften vor Ort.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Siegener Innenstadt sorgt für Verkehrsprobleme

Ein Feuerwehreinsatz in der Innenstadt sorgt derzeit für erhebliche Verkehrsbehinderungen. In einer Zwischendecke in einem Haus in der Hindenburgstraße ist laut offiziellen Informationen ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort. Die Hindenburgstraße ist derzeit gesperrt, die Zu- und Abfahrt zum Bahnhofsgebäude beeinträchtigt.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.