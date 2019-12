Bilanz: Siegener Weihnachtsmarkt 2019 mit 150.000 Besuchern

Philipp de Knuydt blickt zufrieden auf die Eisbahn am Unteren Schloss, auf der einige Kinder mit ihren Eltern noch freudig ihre Kreise ziehen. Es ist der 23. Dezember, letzter Tag des Siegener Weihnachtsmarkt, der zum dritten Mal in Folge vom Veranstalter „3e-Märkte“ organisiert wurde.

„Wir können zufrieden sein und eine positive Bilanz ziehen“, sagt de Knuydt, der Geschäftsführer des Unternehmens. Der Veranstalter schätzt, dass in diesem Jahr mehr als 150.000 Besucher den Siegener Weihnachtsmarkt besucht haben. Trotz 13 Regentagen bei insgesamt 31 Betriebstagen.

Eisbahn auf dem Siegener Weihnachtsmarkt ist nur einer von vielen Publikumsmagneten

Die wie in den Vorjahren stets gut besuchte Eisbahn sei nur ein Grund für die vielen Besucher, die auch aus dem Ausland gekommen seien, etwa aus den Niederlanden. So half besonders das neue Wegweiser-Konzept den auswärtigen Besuchern bei der Orientierung. Fünf in der Stadt verteilte große Übersichtsschilder, die Aufschluss über die einzelnen Marktsegmente gaben und die Besucher durch die Stadt leiteten, wurden dafür aufgestellt.

„Wir suchen immer nach Möglichkeiten, den Markt zu optimieren“, sagt de Kuydt. So habe man in diesem Jahr unter anderem besonders auf die strategische Ausrichtung der Händler und Attraktionen geachtet. Durch die bewusst räumliche Konzentration der Kinderkarussells in einer Ecke des Marktes seien die Besucher mit Kindern so beispielsweise dazu angehalten, den Weihnachtsmarkt „zirkulierend“ zu erfahren und das ganze Areal zu begehen.

Bunter Branchenmix kommt bei Siegener Besuchern gut an

Grundsätzlich wurde aus Sicht der Veranstalter bei der Auswahl der Händler ein „bunter Branchenmix“ erzielt. Mehr als 70 Stände, Sonderbauten und Fachwerkhäuser umfasste der Markt selbst. Dabei sollte auch so wie in den Vorjahren das weihnachtlich orientierte Verkaufsangebot erhöht werden. Händler für Silber- und Weihnachtsbaumschmuck, Holzspielwaren, hochwertig handbemalte Motivkerzen, Weihnachtskrippen, Imkereiprodukte und vieles mehr trugen dazu bei.

Grundsätzlich habe der Weihnachtsmarkt dazu beigetragen, dass auch der heimische Einzelhandel sowie die Gastronomieszene von den hohen Besucherzahlen profitieren konnten, so de Knuydt.

De Knuydt: Siegener Grundschüler sind gute Multiplikatoren

Zudem wurde auch das Rahmenprogramm erweitert, sowohl speziell für Kinder aber auch auch andere Altersgruppen. Neben den Karussells und den Geschichtenlesungen waren viele weitere Bestandteile des Programms, wie Bastel- und Malaktionen, gut besucht. Auch bereits altbewährte Attraktionen konnten wieder überzeugen. Nachdem 2018 bereits rund 750 Kinder der Siegener Schulen die von der Bäckerei Schneider unterstützte „Weihnachtsbäckerei“ besucht hatten, waren es in diesem Jahr etwa 1300 Kinder.

Die Kinder hätten zum einen den Spaß an selbstgebackenen Plätzchen, zum anderen seien sie durch das freudige Erlebnis auch gleich „Multiplikatoren, die durch das Erzählen zu Hause auch einen weiteren Besuch auf dem Markt begünstigen“, so de Knuydt. Neu waren in diesem Jahr auch die „Walking Acts“, die sich über das ganze Areal verteilten. Magier, Stelzenläufer und Holzschnitzkünstler bezogen dabei die Weihnachtsmarktbesucher in ihr Programm ein.

Nachhaltigkeit wird beim Siegener Weihnachtsmarkt immer wichtiger

Philipp de Knuydt zeigt sich auch beim Thema Nachhaltigkeit, das in diesem Jahr stärker in den Vordergrund gerückt ist, zufrieden. Bereits 2017 habe man ein einheitliches System für den Glastassenpfand eingeführt. Zudem seien weitere Änderungen von den Besuchern „insgesamt gut angenommen worden.“

So seien vermehrt Holzlöffel, Pappschachteln oder Metallbesteck genutzt worden, was sich auch in Zahlen ausdrücken lässt. „2018 haben wir noch rund 22 Tonnen Müll verzeichnen müssen“, sagt de Knuydt. „Die Müllpresse wurde bislang erst zwei Mal geleert, was 16 Tonnen Müll entsprechen. Ich bin guter Dinge, dass wir in diesem Jahr unter 20 Tonnen Müll bleiben werden.“ Für den Markt im kommenden Jahr sollen weitere Mehrweglösungen entwickelt werden.

Auch die Stadt Siegen ist zufrieden mit dem Weihnachtsmarkt 2019

Die städtische Wirtschaftsförderung, die Stadtreinigung und das Ordnungsamt zogen eine positive Bilanz. Bürgermeister Steffen Mues: „Auch in diesem Jahr wurde wieder friedlich mit vielen Gästen aus nah und fern auf dem weihnachtlich geschmückten Platz des unteren Schlossen gefeiert.“

Mues lobte erneut die „sehr gute“ Zusammenarbeit zwischen dem Veranstalter 3e-Märkte, der Wirtschaftsförderung und der Ordnungsbehörde.

