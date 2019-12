Bibliothek Kreuztal: Baumschmuck selbst gemacht aus Büchern

Alte Bücher stapeln sich nicht nur Zuhause, sondern auch in der Stadtbibliothek Kreuztal. „Uns tut es schon leid, wenn wir sie wegschmeißen müssen“, sagt Bibliothekarin Sabine Flecke. Ein großer Teil wird für den büchereieigenen Flohmarkt aufbewahrt. Aus einem kleinen Teil reißt Sabine Flecke Seiten heraus und näht daraus Christbaumschmuck. „Zum Advent gehört das Basteln wie das Backen einfach dazu“, sagt sie. „Und ein bisschen ist das grüne Herz auch dabei.“ Sie erklärt, wie man den besonderen Christbaumschmuck herstellt.

Schablone basteln und Umrisse auf das bedruckte Papier übertragen. Foto: Ina Carolin Lisiewicz

Die Arbeitsschritte

1. Zuallererst muss ein altes Buch gefunden werden, alternativ können aber auch Zeitungsseiten oder Notenblätter verwendet werden. Prinzipiell eignet sich so gut wie jedes Papier. Nur zu dünn sollte es nicht sein, da das das Nähen später schwierig macht. „Viele Laien schwören auf Gesangbuchseiten“, erklärt Sabine Flecke. Ist das Papier gefunden, sollte vorab eine Schablone aus Pappe angefertigt werden. Sabine Flecke hat sich für einen Stern entschieden. Der kann auf den alten Buchseiten abgepaust werden.

2. Nun wird der Stern ausgeschnitten. Legt man die Seite mit dem abgemalten Motiv direkt auf mehrere Seiten, spart man sich Arbeit beim Ausschneiden. Bei normal dicken Buchseiten reichen zwölf Sterne völlig aus, bei Zeitungsseiten sollte man ein paar mehr nehmen, so die Expertin. „Je mehr Seiten man hat, desto plastischer sehen die Christbaumkugeln später aus“, erklärt Sabine Flecke.

Den Schlitten der Nähmaschine zwischen zwei Zacken ansetzen und gerade über den Mittelpunkt des Sterns eine Naht ziehen. Foto: Ina Carolin Lisiewicz





3. Jetzt kommt die Nähmaschine zum Einsatz. Die Sterne werden aufeinander gelegt. Der „Schlitten“ der Nähmaschine wird zwischen den Zacken des Sterns angesetzt. Hat man ein anderes Motiv gewählt, empfiehlt sich die Mitte. „Man sollte nicht wie bei einem Kleidungsstück vor und zurück nähen“, sagt Sabine Flecke.



4. Ist das Nähen erledigt, kann der Faden abgeschnitten werden. Oben und unten lässt man ein Stück überstehen: die eine Seite wird zur Schlaufe, an die andere kann eine Perle oder Ähnliches gehangen werden.

Ein Knoten oben und unten, eine Perle zur Verzierung, dann den Stern um die mittige Naht herum auffächern: fertig! Foto: Ina Carolin Lisiewicz

5. „Jetzt muss man die Seiten nur noch falten, damit es den 3-D-Effekt gibt“, sagt Sabine Flecke. Sie hat die Anleitung in einem Buch gefunden und an einem Sonntag in der Stadtbibliothek zusammen mit den Besuchern schon mal gebastelt. „Es macht Spaß, Kindern und Erwachsenen zu zeigen, was alles Interessantes in Sachbüchern steckt“, sagt die 48-Jährige, die in der Bibliothek für den Kinder- und Jugendbereich zuständig ist. Sie liebe Bücher in jeder Form. „Und bei diesem Christbaumschmuck gibt’s nur Unikate.“

