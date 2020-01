Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Belastung für Forstleute

Die Situation ist für die Waldbesitzer belastend – aber auch für die Beschäftigten des Regionalforstamts. „Unsere Leute arbeiten an der Grenze der Belastung, oft auch am Wochenende“, sagt Forstamtsleiter Diethard Altrogge.

Körperlich und seelisch seien viele Beamte angegriffen – gerade altgediente Förster sähen zur Zeit in den Wäldern, wie ein Großteil ihrer Lebensarbeit dahingerafft werde. „Das geht richtig an die Psyche“, sagt Altrogge. Als er kürzlich mit einem pensionierten Förster durch Wittgensteiner Wälder gewandert sei, habe der Mann angesichts des Waldzustandes in seinem früheren Revier die Tränen nicht mehr zurückhalten können.