Basteln und Rätseln im Museum für Gegenwartskunst Siegen

Im Museum für Gegenwartskunst wimmelt es neuerdings von Tieren: Hunde, Pferde, Kühe, Schlangen, Zebras und Schweine. Sie sind kunterbunt, von groß bis winzig klein, von rund bis eckig; stehend, schlafend, liegend. Einige sind schon auf den ersten Blick zu erkennen, andere wurden ein wenig abstrahiert, wie ein quietschgelber Elefant, der schlafend auf der Seite liegt. Die außergewöhnlichen Werke stammen von der Bildhauerin Lena Henke und von den vergangenen Preisträgern des Siegener Rubenspreises. Die Tiere stehen in diesem Jahr an dem Familientag des Museums für Gegenwartskunst im Mittelpunkt.

Kinder schon früh für Kunst begeistern

Um auch die kleinsten Besucher von Kunst zu begeistern, hält das Museum für die Familien viele Angebote zum Mitmachen bereit. Zusammen mit Kunstpädagoginnen können die Kinder in verschiedenen Workshops fleißig modellieren, schneiden, kleben. Es sollen noch mehr bunte Tiere entstehen, die am Ende mit nach Hause genommen werden können.

Museumsmitarbeiterin Anna Siegemund knetet mit den Kindern Tiere aus einer festen, weißen Modelliermasse, die nach einiger Zeit automatisch verhärtet. Sie bekommen Augen aus Glitzersteinen, Gliedmaßen und Ohren aus Pfeifenreinigern, Mähnen aus Wolle und Federn.

Siegerland Ausstellung noch bis zum 26. Januar zu sehen Die Bildhauerin Lena Henke ist Absolventin der Frankfurter Städelschule und lebt und arbeitet derzeit in New York. Sie erhielt vergangenes Jahr den 8. Förderpreis zum Rubenspreis der Stadt Siegen in Kooperation mit dem Museum für Gegenwartskunst. Ihre Ausstellung kann man noch bis zum 26. Januar 2020 im Museum für Gegenwartskunst besuchen.

„Müssen es denn Tiere sein?“, fragt Nele, die mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester Amelie im Museum ist. „Natürlich nicht, du kannst alles basteln, was du möchtest“, sagt Anna Siegemund ermutigend. Sie erzählt: „Pferde sind besonders beliebt. Wir hatten auch schon viele Katzen und Wölfe und sogar das glitzernde Horn von einem Einhorn.“ Nele entscheidet sich schlussendlich für einen Schriftzug aus Pfeifenreinigern: Be happy.

Tiere aus Tonkarton basteln

In einem anderen Workshop geht es noch bunter zu. Die Kinder basteln Tiere aus Tonkarton und verpassen ihnen bewegliche Gliedmaßen, die sie mit Musterklammern an den Körpern befestigen. Auf dem Basteltisch liegen Scheren, Schnipsel aus bunter Pappe und Wackelaugen. Unter den Tieren sind einige Monster dabei, eine vieräugige Spinne und ein Fisch mit Schuppen aus Zeitungspapier. Man kann sie an ein Mobile hängen oder mithilfe von Bindfaden einen Hampelmann – oder in diesem Fall ein „Hampeltier“ – daraus basteln.

Der dreijährige Max beklebt einen kleinen Traktor aus grüner Pappe mit Nase, Mund und Glubschaugen. Er muss ja schließlich sehen, wo er hinfährt. Die Räder lassen sich dank Musterklammer bewegen. Und er hat sogar einen Namen: „Waldi“.

Bei der Schnitzeljagd kommt Spannung auf

Das Highlight des Tages ist die Schnitzeljagd, die jedes Jahr am Familientag vorbereitet wird. Kleine Hufeisen aus Papier sind überall am Boden fixiert und führen die Besucher durch die Ausstellung. Es werden schlafende Hunde gemalt, das Zebra „Rubi“ gesucht und Gegenstände in der Ausstellung erraten und beschrieben. „Unsere Rallyes sind bei Kindern und Eltern immer sehr beliebt“, sagt Christine Schneider vom Förderverein. „Wir haben nach wenigen Stunden schon über hundert Bögen verteilt. Dieser Zulauf ist der Wahnsinn.“

Was verbirgt sich unter der Plane? Die Kinder rätseln, welcher Gegenstand hier gesucht wird. Tipp: Es hat mit Pferden zu tun. Foto: Nina Hoffmann

Mitarbeiterin Kirsten Schwarz ergänzt: „Der Grund, warum wir die Schnitzeljagd anbieten, ist, dass sich gerade kleinere Kinder bei Museumsführungen oft langweilen. Mit den Rätseln sind sie hingegen gut beschäftigt, und es kommt etwas Spannung auf.“ Als Preis gibt es am Ende eine Bastelvorlage und einen Schlüsselanhänger.

