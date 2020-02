Ruhr-Sieg-Strecke in Kreuztal-Eichen vier Tage gesperrt

Eichen. Brücke über Ruhr-Sieg-Strecke in Kreuztal-Eichen wird abgerissen, die Bauarbeiten laufen auch nachts. Gleichzeitig baut auch die Bahn in der Nähe

Wegen sich überschneidender Bauarbeiten an Straße und Schiene in Eichen wird es am kommenden Wochenende zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW ist an der Schiene aktiv: An der B517/Hagener Straße werden zur Zeit bereits Vorarbeiten an der Brücke durchgeführt; Ziele sind Ersatzneubauten der Brücken sowie die Erneuerung der Straße inklusive Geh- und Radweg. Am kommenden Wochenende soll dann der Rückbau des Brückenüberbaus (die tragende Platte, die die Bahnanlage überspannt) erfolgen. Am Freitag, 21. Februar, beginnen hier die vorbereitenden Arbeiten an der Bahnbrücke; unter anderem der Rückbau der Geländer und Schneidearbeiten an der Brückenplatte.

Bauarbeiten finden in Kreuztal-Eichen auch in vier Nächten statt

Anschließend werden am Wochenende und bis zum Montag die einzelnen Elemente der Fahrbahn mit einem Kran ausgehoben und ein oberer Teil der Brückenwand zurückgebaut. Diese Arbeiten finden durchgehend statt: Auch in vier Nächten zwischen 21. und 25. Februar, weil nur eine begrenzte Sperrung des Bahnverkehres möglich ist. Die Bahnstrecke wird von Freitagmorgen, 6 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6 Uhr voll gesperrt. Für die entfallenden Züge wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Deutsche Bahn führt parallel dazu von Samstag, 22. Februar, ab 16 Uhr, bis Sonntag, 23. Februar, 23.45 Uhr, Instandhaltungsarbeiten in diesem Bereich durch: am Bahnübergang Eichener Straße. Etwa 15 m2 Asphalt werden erneuert. Für diese Arbeiten muss der Bahnübergang halbseitig gesperrt werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.