Bahn: Charterzug nach Verona hält auch in Siegen

Siegen. Im Sommer soll ein Autoreisezug nach Italien auch in Siegen halten – allerdings ohne Autoverladung.

Am Siegener Hauptbahnhof soll bereits im Sommer wieder ein Fernzug halten: Der Charterzug-Veranstalter „Train for you“ schickt seinen „Urlaubsexpress“ nach Verona über die Sieg- und die Ruhr-Siegstrecke. Vom 21. Mai bis 25. September fährt der „UEx Night“ in den Nächten zu Samstag nach Italien und in den Nächten zu Sonntag zurück nach Düsseldorf.

Der Zug fährt von Düsseldorf über Köln und Au nach Siegen und von dort weiter über Aschaffenburg, Kufstein, Innsbruck und Bozen nach Verona Porta Nuova. Auf der Hinfahrt soll der Zug nach Verona in Siegen am Freitag um 20.43 Uhr abfahren, am Sonntagmorgen ist der Urlaubsexpress um 6.39 Uhr wieder da. Der Zug hat auch einen Autoanhänger. Die Verladung ist allerdings nur in Düsseldorf und Verona vorgesehen. In den 1970er Jahren gab es auch in Siegen-Weidenau eine Autozug-Verladung, diese Anlage ist allerdings längst abgebaut.

Der dritte Fernverkehrs-Versuch

Zuletzt hatte im Jahr 2003 ein privater Anbieter einen Fernverkehrsversuch in Siegen unternommen: Der Interconnex fuhr von Köln über Siegen nach Berlin nach Rostock an die Ostsee. Die Bahn AG selbst probierte 2009 bis 2011 einen Eurocity von Siegen nach Klagenfurt. Ab Ende 2021 ist der Einsatz eines Intercity von Frankfurt nach Münster geplant, im Zweistundentakt über Siegen.

