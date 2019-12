Symbolbild. Ein Motorradfahrer ist am Samstag in Bad Laasphe schwer verunglückt

Bad Laasphe. Ein 58-jähriger Mann ist in Bad Laasphe bei einem Motorrad-Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Er war ohne Helm unterwegs. Und nicht nur das.

Bad Laasphe: Spritztour mit Motorrad endet im Krankenhaus

Es sollte wohl eine Spritztour mit dem Motorrad sein, am Ende wurde sogar ein Hubschrauber-Flug daraus: Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist am Samstag in Bad Laasphe ein Motorradfahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Einen Helm hatte er bei seiner Fahrt nicht getragen, berichtete die Polizei.

Gegen 15 Uhr war der 58-Jährige mit dem Motorrad in Bad Laasphe innerorts unterwegs. Durch einen Fahrfehler stieß er mit dem Vorderrad der Maschine gegen die Bordsteinkante. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer durch die Luft geschleudert und flog in einen Zaun. Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit.

Der 58-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in der Nähe geflogen, heißt es im Polizeibericht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Das Motorrad des Mannes war laut Polizei nicht zugelassen. (Red.)