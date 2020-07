Nach einem Wasserrohrbruch in der Austraße regeln vorübergehend Polizisten den Verkehr im Bereich der Baustelle in Ferndorf

Verkehr B 508 in Kreuztal: Verkehr wird nach Rohrbruch umgeleitet

Ferndorf. Die Polizei bittet darum, die B 508 in Ferndorf weiträumig zu umfahren. Grund ist ein Wasserrohrbruch in der Austraße in Kreuztal

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Austraße in Kreuztal sollte die B 508 in Ferndorf weiträumig umfahren werden.

Die Baustelle in der Ortsmitte von Ferndorf kann aufgrund des Wasserrohrbruchs nicht mehr umfahren werden. Der Verkehr wird daher einspurig durch die Baustelle geleitet.

Polizeibeamte regeln aktuell den Verkehr, möglichst schnell soll eine Baustellenampel installiert werden. Die Behinderung wird voraussichtlich bis in die Abendstunden reichen.

