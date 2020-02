AWO Siegen-Wittgenstein bestätigt ihren Kreisvorstand

Deuz. Bei der AWO-Kreiskonferenz in Deuz spielen auch die Korruptionsvorwürfe gegen Untergliederungen in anderen Bundesländern eine Rolle.

Als Kabarettist Gerd Buurmann an AWO-Gründerin Marie Juchacz erinnert und die bis heute mangelnde Frauenquote in manchen Vorständen bemängelt, geht ein belustigtes Brummeln durch den Raum. Die Teilnehmer und Gäste der Kreiskonferenz schauen nach vorn, wo ein reines Männergremium als Führungsspitze des Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein/Olpe Platz genommen hat und wiedergewählt wird.

Netphens Bürgermeister Paul Wagener hebt in seinem Grußwort hat die Bedeutung der AWO in seiner Kommune hervor und lobt die gute Zusammenarbeit. Für Landrat Andreas Müller zeigt sich die Bedeutung der Kreiskonferenz daran, dass sie nur alle vier Jahre auf dem Programm stehe. Er arbeite sehr gern mit der AWO zusammen, erklärt Müller und erinnert unter anderem an die große Zahl der Kindertagesstätten, die seitens der Arbeiterwohlfahrt im Kreis betrieben werde.

Thüringen ist auch Thema

Das dritte Grußwort hält der Iserlohner Michael Scheffler. Er ist der erste Redner des Tages, der auf die Korruptionsvorwürfe gegen einige AWO-Untergliederungen in anderen Bundesländern eingeht. Überwiegend gehe es da wohl um Personen, die inzwischen nicht mehr in verantwortlicher Stellung seien, stellt Scheffler fest. Aber aus seiner Sicht hätten die auch „grundsätzlich nichts mehr in der AWO zu suchen“.

Karl-Ludwig Völkel und Geschäftsführer Dr. Andreas M. Neumann schließen an und warnen davor, dass die Verfehlungen einzelner in der Öffentlichkeit zu einem allgemeinen Bild der AWO führten, das deren Zielen und Werten völlig entgegengesetzt sei. Alle drei gehen zudem auf die Vorgänge in Thüringen ein, bekennen sich zu den von Marie Juchacz begründeten Vorstellungen von Miteinander und Toleranz, die zugleich ein klares Bekenntnis gegen Rechts und die AfD beinhalteten.

Siegen und Umland Bestes Ergebnis für Henning Gronau Karl-Ludwig Völkel wird mit 75 von 78 möglichen Stimmen, bei einem Nein und einer Enthaltung, als Vorsitzender wiedergewählt. Schriftführer Adhemar Molzberger (Siegen) bekommt 74 Stimmen. Als Stellvertreter bekommen Horst Willi Kiel (Weidenau) 54 Delegierte. Henning Gronau (Erndtebrück) 59 Stimmen. Neu als stellvertretender Vorsitzender gewählt wird mit 53 Stimmen Reinhard Jung (Wenden), der die Nachfolge von Manfred Lehwald antritt.

Fachkräfte gesucht

Für die vergangenen vier Jahre ziehen Völkel und Dr. Neumann eine positive Bilanz, zu der erfolgreiche Projekte wie das kurz vor der Eröffnung stehende Inklusionshotel und auch der 100. Geburtstag der AWO gehören.

Trotz guter Zahlen und einer weitgehend stabilen Mitgliederzahl sieht der Geschäftsführer aber auch die Gefahren des Fachkräftemangels, die sich an deutlich gesunkenen Bewerberzahlen für ausgeschriebene Stellen erkennen ließen. Da müsse verstärkt Werbung gemacht werden, sagt Dr. Andreas M. Neumann und findet die neuen Imagefilme gut, in denen Mitarbeiter ihre Arbeitsbereiche vorstellten: „Wenn ich das sehe, bin ich richtig stolz auf unsere AWO.“

