Autobahn gesperrt: Laster blockiert A45 bei Haiger/Burbach

Die Fahrtrichtung Frankfurt ist am Freitagmorgen gesperrt. (Archivbild)

Haiger/Burbach/Dillenburg. A45 ist Freitagmorgen wegen umgestürzten Lastwagens in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Umleitung an Anschlussstelle Haiger/Burbach vorbei.

Die Autobahn 45 in Richtung Frankfurt war am Freitagmorgen, 24. April, zwischen den Anschlussstellen Haiger/Burbach und Dillenburg, wegen eines Lkw-Unfalls voll gesperrt.

Gegen 7 Uhr stürzte laut Polizeiangaben im Baustellenbereich ein Lkw mit Silo-Auflieger um und blockierte beide Fahrstreifen. Der Unfallfahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und wurde nach einer Erstversorgung von einer Rettungswagenbesatzung zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Umleitung an Anschlussstelle Haiger/Burbach vorbei

Nach ersten Erkenntnissen war in dem Silo kein Gefahrgut geladen. Wegen der aufwendigen Bergungsarbeiten wurde der Verkehr von Dortmund in Richtung Frankfurt an der Anschlussstelle Haiger/Burbach über die B277 oder die B54 nach Herborn umgeleitet.

