Burbach. Kommunen und Unternehmen aus Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf veranstalten die fünfte Ausbildungsmesse Südsiegerland – diesmal im Hangar.

Ausbildungsmesse Südsiegerland 2020 am Siegerlandflughafen

Auch im südlichen Siegerland haben Unternehmer immer mehr Probleme, für ihre Ausbildungsplätze geeignete Bewerber zu finden. Um dem entgegenzuwirken, haben die drei Gemeinden Burbach, Wilnsdorf und Neunkirchen 2016 mit ansässigen Firmen die Ausbildungsmesse Südsiegerland ins Leben gerufen. Inzwischen ist es schon die fünfte Messe, die am Mittwoch, 19. Februar, an den Start gehen soll, und zwar diesmal in einem Hangar am Siegerlandflughafen.

Dort hatten sich jetzt Burbachs Bürgermeister Christoph Ewers und seine Wilnsdorfer Amtskollegin Christa Schuppler und Dr. Bernhard Baumann, Rathauschef in Neunkirchen sowie Vertreter der teilnehmenden Unternehmen – Buhl paperform, Dornseiff, Hering Bau, Hess Group, Lidl, SSI-Schäfer – zu einem Vorgespräch versammelt.

Alle Ausbildungsplätze in Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf angeboten

„Wir freuen uns dass die Messe hier stattfinden kann“, sagte der Geschäftsführer des Siegerlandflughafens, Henning Schneider. Die Ausbildungsmesse Südsiegerland habe sich etabliert, seit dem Startschuss im Jahr 2016 sich die Zahl der Aussteller fast verdoppelt. Das Besondere der eintägigen Messe sei: Es drehe sich alles um Ausbildungsplätze, die in der Region Burbach, Neunkirchen und Wilnsdorf angeboten werden. Der Besuch der interessierten künftigen Auszubildenden werde eng mit den Schulen der Region und den Initiatoren der Messe abgestimmt.

825 Schülerinnen und Schüler aus den drei Kommunen haben sich bereits angemeldet und werden mit Bussen zum Messegelände gefahren. Von 9 bis 18 Uhr können sich Schüler, Lehrer und Eltern über die Vielfältigkeit der Ausbildungsplätze in ihren Heimatkommunen informieren. Schon jetzt stehen noch freie Ausstellerplätze zur Verfügung.

Berufskatalog in zweiter Auflage bei der Ausbildungsmesse Südsiegerland

Unternehmen, die Interesse haben und Ausbildungsplätze in Burbach, Neunkirchen oder Wilnsdorf anbieten, können sich gerne an die Organisation Ausbildungsmesse Süd Siegerland wenden: .

Eine Besonderheit ist der Berufskatalog, ein ergänzendes Angebot zur Ausbildungsmesse, der in die zweite Auflage geht. Mehr als 100 Ausbildungsberufe, angeboten in mehr als 60 Ausbildungsbetrieben, findet man in diesem Katalog. Alle Betriebe bilden in Burbach, Wilnsdorf oder Neunkirchen aus – direkt vor der Haustür.

