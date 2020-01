Die Siegener Arbeitsagentur an der Emilienstraße: Von der insgesamt guten Konjunktur hätten insbesondere Langzeitarbeitslose profitiert.

Siegen-Wittgenstein. Daniela Tomczak, Chefin der Siegener Arbeitsagentur, spricht von „robustem“ Jahr 2019, trotz steigender Kurzarbeit. Ähnliche Prognose für 2020.

Arbeitsagentur Siegen: Langzeitarbeitslose profitierten 2019

Trotz steigender Kurzarbeit und Stellenrückgangs sei das Jahr 2019 sehr robust gewesen. Das ist die Bilanz von Daniela Tomczak, Chefin der Agentur für Arbeit Siegen. Vor allem die Gruppe der Langzeitarbeitslosen habe von der guten Konjunktur profitieren können: Die Zahl sank erneut deutlich um 361 auf durchschnittlich 2956. Zurückzuführen sei das auf die Arbeit der Jobcenter und neue Möglichkeiten durch das Teilhabechancengesetz. „Es freut mich sehr, dass das Instrument von Unternehmen in unserer Region so gut angenommen wird“, so Tomczak. Für 2020 geht sie von einer ähnlichen Entwicklung aus.

Arbeitslosigkeit in Siegen-Wittgenstein/Olpe insgesamt

Im Agenturbezirk Siegen ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember 2019 gestiegen. Insgesamt waren 9944 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 248 Personen oder 2,6 Prozent mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat: 524 Personen bzw. 5,6 Prozent mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 4,2 Prozent, vor einem Jahr 4,0 Prozent (+ 0,2 Prozentpunkte).

Gesamtjahr: Durchschnittlich 9826 Menschen waren arbeitslos, 57 weniger als 2018. Arbeitslosenquote für 2019: 4,1 Prozent, im Vorjahr lag sie noch 4,2 Prozent.

Siegen-Wittgenstein: Die Zahl ist im Dezember gestiegen. Insgesamt waren 7227 Personen arbeitslos gemeldet, zum Vormonat 172 oder 2,4 Prozent mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenzahl um 335 Personen bzw. 4,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug 4,6 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,4 Prozent (+ 0,2 Prozentpunkte). Im gesamten Jahr waren durchschnittlich 7164 Menschen arbeitslos, 8 Personen weniger als 2018. Die Arbeitslosenquote fürs Jahr lag bei 4,5 Prozent, im Vorjahr lag sie noch 4,6 Prozent.

Arbeitslosenversicherung im Bezirk der Arbeitsagentur Siegen

Im Dezember wurden 4248 Personen gemeldet, 177 Personen bzw. 4,3 Prozent mehr. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 747 Personen oder 21,3 Prozent.

Gesamtjahr: Die Zahl ist im Jahresdurchschnitt um 259 auf 3963 Personen gestiegen.

Siegen-Wittgenstein: Im Dezember wurden 2796 Personen gemeldet, eine Erhöhung im Vergleich zum Vormonat um 104 Personen bzw. 3,9 Prozent. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 395 Personen oder 16,5 Prozent. Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl um 158 auf 2656 Personen.

Grundsicherung im Siegener Agenturbezirk

In der Grundsicherung sind im Dezember 71 Arbeitslose mehr als im Vormonat, jedoch 223 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht das +1,3 Prozent zum Vormonat bzw. –3,8 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 5696 Personen und damit 57,3 Prozent aller Arbeitslosen.

Gesamtjahr: Mit 5862 Personen waren die Jobcenter Siegen-Wittgenstein und Olpe 2019 im Durchschnitt für 316 (–5,1 Prozent) Menschen weniger als 2018 zuständig.

Siegen-Wittgenstein: Im Dezember gab es 68 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 60 weniger als im Vorjahr: +1,6 Prozent zum Vormonat, –1,3 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt zählen 4431 Personen, 61,3 Prozent aller Arbeitslosen, zur Grundsicherung. Mit 4508 Menschen war das Jobcenter Siegen-Wittgenstein 2019 im Schnitt für 166 (–3,5 Prozent) weniger als 2018 zuständig.

Jugendarbeitslosigkeit in Siegen-Wittgenstein und Olpe

1010 Arbeitslose sind im Dezember im Agenturbezirk unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren es 22 weniger (+2,2 Prozent), im Vorjahresmonat 45 weniger (+4,7 Prozent).

Ältere Arbeitslose in der Zuständigkeit der Arbeitsagentur Siegen

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 ist im Vergleich zum Vormonat gestiegen (+3 Personen oder +0,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 79 mehr (+2,3 Prozent).) Insgesamt sind 3448 Menschen ab 50 arbeitslos gemeldet.

Langzeitarbeitslose im Siegener Arbeitsagenturbezirk

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Dezember gesunken. 2815 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 81,8 Prozent (2304 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind es 30 weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Personengruppe um 232 Personen.

Stellenangebote im Bezirk der Agentur für Arbeit Siegen

Unternehmen aus der Region haben im Dezember 648 Stellen gemeldet (31 weniger als im Vormonat). Im Bestand befanden sich zum Jahresabschluss insgesamt 3347 offene Stellen, 164 weniger als im Vormonat und 1325 weniger als im Vorjahresmonat.

Gesamtjahr: Im Jahresschnitt waren im Agenturbezirk Siegen 4234 Arbeitsstellen unbesetzt. Verglichen mit 2018 waren 178 freie Stellen weniger im Bestand.

