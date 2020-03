Arbeitsagentur Siegen: Corona noch nicht in der Statistik

Siegen. Die Arbeitsagentur Siegen berichtet für den März von rückläufigen Arbeitslosenzahlen – die Realität wird von der Statistik noch nicht abgebildet.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im März laut der statistischen Auswertung erneut leicht gesunken, das ist aber nicht die derzeitige Realität auf dem Arbeitsmarkt“, erklärt Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur. „Wir werden voraussichtlich erst ab April realistisch bilanzieren können, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat.“

Denn der Stichtag, an dem die Daten für den Berichtsmonat März erhoben wurden, war der 12. März. Das war vier Tage, bevor die Ausbreitung des Virus und in der Folge die Maßnahmen der Politik die wirtschaftlichen Aktivitäten stark eingeschränkt haben. „Was sich aber in unserer täglichen Arbeit schon ganz deutlich abzeichnet ist, dass die Beratungsanfragen der Unternehmen zu Kurzarbeit deutlich steigen und wir aktuell vor einer neuen Herausforderung stehen.“

Arbeitsagentur rechnet auch mit Auswirkungen auf Ausbildungsmarkt

Die Zahl der Kurzarbeiter werde in der aktuellen Situation in der Spitze erheblich höher ausfallen als vor 12 Jahren in der Weltfinanzkrise. „Damals war hauptsächlich die Industrie von der Kurzarbeit betroffen, heute bleiben zusätzlich auch viele gastronomische Betriebe und Geschäfte geschlossen“, so die Agenturleiterin.

Die Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt seien aktuell schwer abzuschätzen, sagt Daniela Tomczak. Die Schulen seien geschlossen und viele Betriebe befänden sich in einer unsicheren Lage. „Das wird sich sicherlich auf den Abschluss neuer Ausbildungsverträge im Sommer auswirken. Aber auch hier werden wir voraussichtlich erst ab dem kommenden Monat erste Anzeichen in der Statistik sehen.“

In der Statistik sinken die Arbeitslosenzahlen noch

Die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Siegen ist im März 2020 gesunken. Insgesamt waren 10.372 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 111 Personen oder 1,1 Prozent weniger. Im Vergleich zum März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 735 Personen (+7,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt im März 4,4 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,1 Prozent (+0,3 Prozentpunkte).

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wurden in diesem Monat 4.505 Personen gemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 134 Personen (-2,9 Prozent) verringert. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 802 Personen oder 21,7 Prozent.

In der Grundsicherung sind 23 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 67 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis entspricht dies +0,4 Prozent zum Vormonat und -1,1 Prozent zum Vorjahr. Insgesamt sind es 5.867 Personen und damit 56,6 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung zählen.

Siegen-Wittgenstein: Arbeitslosenquote bei 4,8 Prozent

Im Kreis Siegen-Wittgenstein waren im März insgesamt 7.557 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies 72 Personen oder 0,9 Prozent weniger. Im Vergleich März des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 518 Personen oder 7,4 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt in diesem Monat 4,8 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 4,5 Prozent (+0,3 Prozentpunkte).

