Kampagne Antrag: „Kein Platz für Rassismus“ auch in Hilchenbach

Hilchenbach. Stadt Hilchenbach soll sich der Kampagne „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ anschließen, beantragen Linke und Grüne. Das sei inzwischen nötig.

Die Stadt Hilchenbach soll sich der Kampagne „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ anschließen, das Schild der Kampagne „gut sichtbar im Eingangsbereich des Rathauses“ anbringen und das mit einer öffentlichen Zeremonie begleiten, zu der Kampagnen-Botschafter Stephan Klenzmann, Betriebsrat der SMS Group und IG-Metall-Mitglied, spricht. Das beantragen Linke und Grüne zur Ratssitzung am Mittwoch, 1. April.

„Die letzten Monate wurde die Kommune Hilchenbach medial eher unrühmlich bekannt mit scheinbar nicht ausreichender Schärfe und fehlender Haltung zu rechten Tendenzen“, heißt es in der Begründung des Antrags, „dem wirkt Hilchenbach entschlossen entgegen.“ Es sei an der Zeit, gemeinsam ein Zeichen zu setzen für Werte wie Solidarität, Fairness, Vielfalt, Gerechtigkeit und Respekt. „Wichtig ist uns, dass wir hier eine überparteiliche Aktion mit möglichst allen Ratsmitgliedern unterstützen wollen.“

Hilchenbacher ermutigen, für menschliches Miteinander aufzustehen

Die Kampagne wurde 2006 gegründet als Antwort auf rassistische Auswüchse auf deutschen Fußballplätzen, berichten Grüne und Linke. Seitdem wurden bundesweit etwa 2000 Schilder angebracht: in kommunalen Einrichtungen, in Betriebsstätten, in Sportstadien und auch im Werk der SMS Group Dahlbruch.

Die Kampagne bietet Workshops und Bildungsmaterial. „Wir hoffen, dass dies ein Schild sein wird, welches uns Hilchenbacher anregt und ermutigt, jederzeit, überall und unmissverständlich für ein menschliches und faires Miteinander einzustehen.“

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.