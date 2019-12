Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aktuelles zum Nahverkehr

SFAM hat Verspätung: „Südwestfalen Autonom und Mobil“ startet in Drolshagen nun erst im Februar statt im November, in Meggen im Juni. Die selbstfahrenden Kleinbusse müssen noch ein Zulassungsverfahren durchlaufen. Derzeit werden, mit Beteiligung der Bürger, die Haltestellen festgelegt. „Wir wollen wissen, wie die Bevölkerung dazu steht“, sagt ZWS-Geschäftsführer Günter Padt. Denn es gibt auch Nachteile: In den Straßen, durch die die automatischen Busse fahren, wird Tempo 30 gelten – und ein Parkverbot,

Der Verkauf der Mobilitätskarten spült 2,5 Millionen Euro in die Kasse der Verkehrsunternehmen, 140.000 mehr als im Vorjahr, obwohl die Verkaufszahlen um etwa 2500 auf jetzt rund 50.000 zurückgegangen sind. Das liegt daran, dass der Preis für die Netzkarten von 45 auf 52.30 Euro erhöht wurde. Der ZWS gibt die Tickets an Sozialgeldbezieher für unverändert 29,90 Euro ab.