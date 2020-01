9. Siegener Gelenk-Tag: Vor Rückenschmerzen schützt Bewegung

Rückenschmerzen sind ein Volksleiden der modernen Zivilisation – fast jeder Bundesbürger leidet mindestens einmal im Leben unter Kreuzschmerzen & Co. Doch sind in etwa 90 Prozent der Fälle von „Rücken“ die Ursachen nicht bedrohlich. Deshalb können Betroffene selbst viel gegen Rückenschmerzen tun.

Der 9. Siegener Gelenk-Tag, der am Samstag im Apollo-Theater stattfand, hatte Rückenschmerzen zum Schwerpunkt gewählt und zeigte den etwa 700 Teilnehmenden auf, was Betroffene selbst gegen das Leiden unternehmen können und welche Behandlungsoptionen es gibt. Das Gelenkzentrum am St. Marien-Krankenhaus Siegen veranstaltete in Zusammenarbeit mit dem Orthopädenzirkel Siegen dieses Medizin-Event. „Wir freuen uns über das große Interesse, das uns nunmehr seit fast zehn Jahren entgegengebracht wird“, zeigte sich Dr. Christian Stoffers, Pressesprecher der Marien Gesellschaft Siegen erfreut.

Bürgermeister Steffen Mues ist Schirmherr der Veranstaltung und eröffnete sie auch. Auch er zeigte sich beeindruckt vom großen Echo der Serie. Danach folgten Grußworte von Hauptgeschäftsführer Hans-Jürgen Winkelmann und Chefarzt Dr. Alois Franz.

Letzterer führte dann auch mit dem Vortrag „Arthrose und Rückenschmerz“ fachlich in das Seminar ein. Mal drückt es bei „Rücken“ im Kreuz, mal zieht es im Nacken. Manchmal setzt sich der Rückenschmerz in Flanken, Arme oder Beine fort. Die Beschwerden können anhaltend sein oder nur zeitweise auftreten. Manchmal sind sie so stark, dass sich Betroffene kaum noch bewegen können.

Tipps zu Therapie und Prävention

Das Bild, das Chefarzt Dr. Alois Franz aufzeigte, ist vielfältig und genauso verhielt es sich mit der Agenda des Tages, an dem neben dem Rückenschmerz auch weitere Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats thematisiert wurden. Zehn Spezialisten aus Prävention, Therapie und Rehabilitation informierten neben dem Chefarzt über moderne Therapiemöglichkeiten sowie Behandlungs- und Operationsmethoden.

Gelenkschmerzen können Menschen fast jeden Alters plagen. Frauen haben in allen Altersgruppen häufiger Rückenschmerzen als Männer – ein Phänomen, das sich auch bei anderen Schmerzarten zeigt. „Akuter Rückenschmerz darf nicht unterschätzt werden, da er chronisch werden kann“, so Dr. Alois Franz. Es werde unterschätzt, was der Rücken im Leben leiste. Bewegungsmangel sei Auslöser Nummer 1.

Nach den Vorträgen bestand die Möglichkeit, an sechs unterschiedlichen Workshops teilzunehmen. Informiert wurde auch über Osteoporose, Fußschmerzen, Belastungsschäden und die Behandlung von Sportverletzungen. An einem etwa zwei Meter hohen Rückenmodell konnten Besucher die Ursachen für die eigene Erkrankung erkunden.

