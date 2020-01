Unfall 5-Jährige aus Burbach auf Eisbahn in Haiger schwer verletzt

Haiger/Burbach. Mann fährt gegen Mädchen, sie stürzt und bricht sich das Schienbein. Er kümmert sich um sie, verweigert aber die Herausgabe seiner Personalien.

Ein 5-jähriges Mädchen aus Burbach ist auf einer Eisbahn in Haiger schwer verletzt worden. Wie die Polizei des Lahn-Dill-Kreises am Freitag mitteilte, war bereits am Montag, 30. Dezember, ein Mann von hinten gegen das Mädchen geprallt, sie fiel zu Boden, der Erwachsene stürzte auf sie. Die Ermittler bitten nun um Unterstützung.

Gegen 16.45 war der bislang unbekannte Mann von hinten gegen das Kind gefahren und kümmerte sich auch um das Kind. Später verweigerte er laut Polizei aber gegenüber dem Großvater und einem weiteren Zeugen die Herausgabe seiner Personalien mit dem Hinweis, dass so etwas immer passieren könne. Das Mädchen aus Burbach zog sich einen Schienbeinbruch zu, der im Kinderkrankenhaus Siegen operiert werden musste. Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet den Mann sich melden.

Beamte suchen weitere Zeugen

Der Unbekannte war etwa 1,90 Meter groß, dunkel gekleidet und trug eine graue Mütze. Auf seinem Pullover stand der Schriftzug „Rodenbach“. Er war offensichtlich in Begleitung einer Frau. Der Großvater des Mädchens hatte Fotos von den beiden Unbekannten gemacht.

Die Polizei ist zudem auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Unfall auf der Eisfläche beobachtet haben, den Unbekannten oder dessen Begleitung kennen oder sonstige Angaben zu deren Identität machen können. Hinweise an die Dillenburger Polizei unter 02771/9070.

