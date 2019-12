3,5 Jahre Haft – Freispruch für Überfall auf Frau in Siegen

Siegen. Für brutalen Überfall auf junge Frau in der Achenbacher Furt reichen dem Landgericht Siegen die Beweise nicht. Ermittelnder Polizist ist empört.

Insgesamt drei Jahre und sechs Monate Haft hat das Siegener Landgericht am Montag, 9. Dezember, gegen den 29-jährigen S. verhängt, der sich laut Richterin Elfriede Dreisbach „einmal durch das Strafgesetzbuch und zurück gearbeitet hat“. Ausgerechnet für die schwerste Anklage allerdings, den brutalen Überfall auf eine junge Frau im März 2019 in der Achenbacher Furt, gibt es einen Freispruch. Die vorgelegten Beweise reichen der Kammer nicht aus. Das sorgt für Ärger bei den Zuschauern und eine Entgleisung durch einen Polizeibeamten.

Richter und Schöffen machen es sich nicht leicht, das Urteil verzögert sich eine halbe Stunde, erste Unmutsäußerungen im Publikum werden laut. Danach wird es nicht leichter, als Dreisbach die Entscheidung verkündet – mit 15 verschiedenen Vorwürfen und zwei unterschiedlichen Strafmaßen (siehe Infobox).

Verteidiger beruft sich auf fehlerhafte Arbeit des Ermittlungsleiters der Siegener Polizei

Verurteilt wird S. unter anderem für Diebstähle, Verstöße gegen das Waffengesetz, Körperverletzungen, Nötigung, Bedrohung und räuberische Erpressung für einen Vorfall im Siegener Jobcenter, als S. für sich und seine Freundin eine Unterbringungsbescheinigung für ein Hotel mit Drohungen und Gewalt durchsetzte. S. sei 29 Jahre alt und habe im Leben praktisch nichts vorzuweisen, sagt Dreisbach, „außer einem Kind, das Sie nicht sehen dürfen.“

Im zentralen Vorwurf, Überfall in der Achenbacher Furt, folgt das Gericht den Ausführungen von Verteidiger Christoph Rühlmann, der sich vor allem auf die aus seiner Sicht fehlerhafte Arbeit des führenden Ermittlers konzentriert hatte. Dessen Entscheidung, dem Opfer eine Stimmprobe des Angeklagten vorzuspielen, ohne sie mit verschiedenen anderen zu kombinieren, mache die Verwendung höchst schwierig.

Im Zuschauerraum sitzen mehrere der Opfer – und der Ermittlungsleiter der Polizei

Die junge Frau sei im Dunkeln überfallen worden, habe die Stimme des Täters nur kurz gehört, sein Gesicht kaum erkennen können. Anfangs habe sie von einem „südländischen Typ“ gesprochen, dies später widerrufen. Potenziell belastende Aussagen eines problematischen Zeugen und S.’ Freundin, deren Mutter auch zu den Opfern gehört, bleiben für das Gericht auch unbefriedigend. Dass S. der Täter war sei nicht mit Sicherheit feststellbar.

Das sorgt für Missstimmung bei den Zuschauern, darunter mehrere Opfer. Beisitzerin Bettina Scholtis macht ihre Vorsitzende darauf aufmerksam, dass sich der kritisierte Ermittler mehrfach an den Kopf getippt habe. Dieser ruft etwas von einer „Frechheit“ in den Raum, dass so etwas „im Namen des Volkes“ vorgetragen werden könne. Elfriede Dreisbach fordert Ruhe: „Wir diskutieren unsere Urteile nicht!“

Extreme Drogenabhängigkeit für Landgericht Siegen Ursache für viele Taten

Auch der Verurteilte regt sich über den Polizisten auf, beschimpft ihn und fordert, die Richterin gefälligst nicht zu unterbrechen. Was wiederum den Beamten erbost. Solche Ausbrüche könnten von einem Charakter wie dem Angeklagten eher hingenommen werden als von einem Polizisten, beendet die Vorsitzende die Situation.

Siegerland Komplizierte Vorgeschichte 2018 war S. bereits zu fünf Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Ein Großteil der heutigen Vorwürfe liegt zeitlich vor den damals behandelten Taten, hätte also theoretisch bereits mitverhandelt werden können. Die Einzelstrafen müssen in das neue Urteil einbezogen werden. Die im Anschluss an diesen Zeitraum begangenen Taten summieren sich auf weitere zehn Monate.

S. soll aufgrund seiner extremen Drogenabhängigkeit, die aus Sicht des Gerichts für sehr viele der Taten und nicht zuletzt seine übermäßige Aggressivität ursächlich ist, umgehend in einer Therapieeinrichtung untergebracht werden. Sollte er zwei Jahre erfolgreich durchstehen, könnte der Strafrest erlassen werden. Der Verteidiger geht von „höchstens noch drei Monaten“ aus, die S. bis zum Antritt der Therapie in Haft verbringen muss.

Richterin droht mit Psychiatrie und Sicherheitsverwahrung

Ein Ladendetektiv, der vom Angeklagten geschlagen wurde, bekommt 100 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Eindringliche Warnung an S.: „Wenn das jetzt nicht klappt und wir sehen uns hier noch einmal wieder, dann wird das ganz schlimm für sie!“ Dann warteten Psychiatrie und Sicherheitsverwahrung.

Auf dem Flur kommt es zum Nachspiel zwischen Verteidiger und Ermittler. Solche Kritik eines Polizisten an einem Gericht in der Öffentlichkeit gehe überhaupt nicht, erklärt Rühlmann, warnt den Polizisten vor einer Dienstaufsichtsbeschwerde: „Ich werde aber noch eine Nacht darüber schlafen. Sie können mich dann gern anrufen!“ Er fordert den Beamten auf, in sich zu gehen. Dieser bestreitet, der Kammer den Vogel gezeigt zu haben und meint ansonsten, „machen Sie mal“.

