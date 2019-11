27. Adventsbasar im Augustinusheim in Dahlbruch

Dahlbruch. Die Frauen der Bastelgruppe werkeln das ganze Jahr über im Augustinusheim. Der Erlös des Basars geht diesmal an ein soziales Projekt in Rumänien.

Zum 27. Mal in Folge lud die Bastelgruppe der Katholischen Pfarrgemeinde St. Augustinus Keppel zum Adventsbasar ins Augustinusheim ein. Der ist seit über zwei Jahrzehnten weit über die Pfarrgemeinde und die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

Angeboten wurden Adventsgestecke und -kränze, Türkränze, weihnachtliche Holzdekoration, Glückwunsch- und Weihnachtskarten sowie kleine Geschenke. Wie jedes Jahr fand der Basar an zwei Tagen statt: am Samstag konnten sich die Besucher einen Überblick über das Sortiment verschaffen sowie Schnäppchen aus dem vergangenen Jahren erwerben.

Am Sonntag fand dann der Verkauf der Neuware statt. In gemütlicher Atmosphäre konnten die Besucher zudem Glühwein und Kaffee trinken sowie Kuchen essen.

100.000 Euro für karitative Projekte

Die Frauen der Bastelgruppe sägen, basteln und hämmern von Januar bis November in der Werkstatt im Augustinusheim für den Adventsbasar. Jedes Jahr wird der Erlös an karitative und soziale Projekte im In- und Ausland gespendet.

Auf diese Weise konnte die Bastelgruppe in den vergangenen Jahren insgesamt mehr als 100.000 Euro zur Verfügung stellen. Diesmal geht der Basarerlös an ein Projekt in Rumänien.

