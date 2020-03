18-jähriger Siegener kommt über die Gastronomie zum Theater

Kreuztal/Siegen. Kubilay Köksal ist in Siegen zu Hause. Sein Vater, der aus Corum in der Türkei stammt, hat in Kreuztal das Da Vinci übernommen.

„Von der geographischen Mitte der Welt in die geographische Mitte Europas.“ So beschreibt Kubilay Köksal (18) den Weg seiner Familie aus dem türkischen Corum in seine neue Heimatstadt Siegen. Beide Städte haben etwas mehr als 100.000 Einwohner und sind damit Großstädte.

Kubilay und seine Familie sind ein Muster für eine gelungene Integration türkisch geprägter Menschen in Deutschland. „Auf eigenen Füßen stehen“, das sei immer das Ziel insbesondere von Vater und älterem Sohn in der Familie Köksal gewesen, so Kubilay. Der junge Mann, der inzwischen Sozialpädagogik studiert, hat von seinem beruflichen und ehrenamtlichen Engagement her gleich mehrere „Eisen im Feuer“. So hat Kubilay bereits vor dem Abitur gleichsam eine sozialpädagogische „Lehre“ als Praktikant im Geisweider Kinder- und Jugendtreff absolviert. Dort hat ihm besonders die Zusammenarbeit mit dem Jugendtreffleiter Stefan Hartmann nach eigenen Worten sehr gefallen. „Die Arbeit in einem Team ist für mich sehr prägend gewesen,“ so Kubilay. „Mit Menschen zusammenkommen und da Hilfe leisten, wo es nötig ist“, das ist inzwischen sein Lebensmotto geworden. „Aber alles muss auch Freude machen“, fährt der junge Mann schließlich schmunzelnd fort.

Sein Vater hat das Da Vinci

Kubilays Vater Soner Köksal steht beruflich seit einiger Zeit auf eigenen Füßen. Er hat in Kreuztal das Restaurant „Da Vinci“ in der Kreuztaler Bahnhofstraße übernommen. Dabei kann der 39-jährige gelernte Koch auf die tatkräftige Mithilfe seines Sohnes Kubilay als leitende Servicekraft vertrauen. Darüber hinaus wartet in der wärmeren Jahreszeit ein großer Biergarten direkt am Ferndorfufer auf Gäste. Dann ist auch Kubilay besonders in seinem Element, wenn es um die Kommunikation mit seiner oft internationalen Kundschaft geht. So ist es eigentlich kein Wunder, dass sich der junge Gastwirtssohn inzwischen auch beim „Jungen Theater Siegen“ als Schauspieler engagiert.

Im Theaterprojekt „Café Noir“ wird der vielseitige junge Deutschtürke jedenfalls eine Hauptrolle spielen, wie er uns verraten hat. In diesem Inszenierung geht es um Depressionen und andere psychische Krankheiten, die theatralisch aufgearbeitet werden und Anlass zu Nachdenken geben sollen, so Schauspielertalent Kubilay.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.