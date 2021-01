„Zur Hoffnung“ – das war’s: Traditionshaus wird abgerissen

alpen Der Gasthof Nepicks in Alpen steht länger als die Kirche St. Ulrich nebenan. Doch die Tage des Traditionshauses sind längst gezählt.

Das Haus mit dem programmatischen Namen „Zur Hoffnung“ ist schon lange keine Schönheit mehr. Der Lack ist ab. Die ehemals weiße Fassade mit den grasgrünen Simsen und Erkern zeigt deutliche Spuren des Verfalls. Doch der Stolz auf diesen Ort, der so lange eine Art zweites Zuhause war für so viele Alpener und auch Alpenerinnen, ist höchst lebendig. „Das Haus steht länger als die Kirche nebenan“, sagt Reinhard Nepicks. Aber: Nichts auf Erden ist für die Ewigkeit.

Der 62-Jährige und seine Frau Birgit sind gerade hier ausgezogen. Jetzt steht das alte Haus an der Ecke Lindenallee/Ulrichstraße leer. Es gibt keine Hoffnung mehr für den Gasthof „Zur Hoffnung“. Durch den Zapfhahn fließt schon seit vier Jahren kein Tropfen Pils mehr. Die Tage des Hauses sind gezählt. Anfang des neuen Jahres wird es abgerissen, um Platz zu machen für eine neue Zeit. Ein namhafter Drogerist möchte sich hier im Herzen des Dorfes ansiedeln.

Reinhard Nepicks und seine Nichte Astrid (34) sitzen in der Küche, wo einst Tante Maria, bis zu ihrem Tod die letzte, für immer unvergessene Wirtin, manchmal Frikadellen oder Koteletts für ihre Gäste gebraten hat, und erzählen, wie sie das Haus der Hoffnung, dessen Gemäuer so viele Geschichten erzählen könnten, in Erinnerung behalten werden.

Viel Herzblut im Spiel

Dem 62-Jährigen fällt das Erzählen nicht leicht. Immer wieder stockt die Stimme. „Ich muss mich damit abfinden“, sagt er mehr zu sich als zu den anderen am Tisch. Er gebe Tage, sagt er, da komme keine Silbe davon über seine Lippen. Dann habe er Mühe, seine Tränen zurückzuhalten. Zu viel Herzblut im Spiel. Aber heute geht’s. Nur wenn der Bagger anrollt und das Zuhause verschwindet, das wird hart. „Den Gedanken daran muss ich verdrängen.“

Schon als Junge – er ist auf einem Bauernhof in Schneppenbaum bei Kleve aufgewachsen – sei er in den Ferien immer bei Tante Maria gewesen. Da sei aber die Zeit schon vorbei gewesen, dass Gäste an der Fassade vorn an der Lindenstraße noch ihre Pferde festgemacht haben. Die Flacheisen für die Ringe zum Anbinden stecken noch immer im Mauerwerk. Später sei er bei Martonair in die Lehre gegangen, 1978 ganz zur Tante gezogen.

Fünf Jahre später hat Reinhard Nepicks geheiratet und ist mit seiner Frau Birgit über der Wirtschaft heimisch geworden. Aber jetzt habe er ohnehin nicht länger hier wohnen können. Aus gesundheitlichen Gründen. Reinhard Nepicks ist schon zwölf Jahre Rentner. Treppensteigen sei für ihn inzwischen viel zu anstrengend geworden. Die Eheleute verbringen ihr Alter in einer schönen Wohnung an der Rathausstraße. Die zentrale Wohnlage bleibt ihnen erhalten.

Wertvolle Antiquitäten

Dahin nimmt das Paar einen der zwei alten massiven Küchenschränke aus nussigem Holz mit, Raritäten mit einer kunstvollen Verglasung und eingearbeiteten, bemalten Porzellankacheln. Auch das Pendant bleibt in der Familie. Leuten mit Blick für Antiquitäten werden sie aufgefallen sein, wenn sie beispielsweise dabei waren, als im Schützenzelt die Lichter ausgingen und unter den Augen von Oma Käthe – ihr Bild hängt in der Ecke – bei Maria Eier gebraten wurden und nebenan Struppi Struberg auf dem Klavier der Nacht noch mal ordentlich Schwung verlieh.

Die Gastwirtschaft nach Marias Tod weiterzuführen, sei absolut keine Option gewesen. Sie zu verpachten, auch nicht. Der Investitionsstau sei zu gewaltig. „Ein Fass ohne Boden. Das holt der beste Wirt nicht mehr rein“, betont Reinhard Nepicks. Die Zeiten für Dorfkneipen seien ohnehin nicht mehr die besten.

Damals, als der Qualm von Zigarren und Zigaretten noch „bis einen Meter unter der Decke gehangen“ hat, war „Zur Hoffnung“ durchaus wörtlich zu verstehen. Hier pulsierte das Leben. Im dazugehörigen Kino – die Filmplakate von damals liegen noch auf dem Dachboden –, im Gesellschaftszimmer, wo politische Strippen gezogen wurden. Im Billardzimmer rollten die Kugeln wie an der Schnur gezogen über erwärmtem grünen Filz. Im Saal wurde getanzt oder scharf geschossen. „Da, wo heute der Schuster sitzt, war früher die Bühne“, sagt Reinhard Nepicks bei der Führung.

Es fänden sich beim Stöbern immer neue, längst vergessene Relikte der guten alten Zeit. Wie die Eimer mit Streuhartwachs, damit der Walzer auf dem Linoleumfußboden beim Schützenball nicht zur Rutschpartie wurde. Das körnige Zeug wurde nicht mehr gebraucht, als Schützenzelte dem zuvor noch aufgemöbelten Saal den Rang abliefen.

Die Schotten sind hier schon lange dicht. Tageslicht hat es schwer, einzudringen. Auch im Billardzimmer. Die megaschweren, nackten Platten der beiden Tische sind verschoben, viel zu schwer für einen Abtransport, die Banden demontiert, das grüne Tuch verschwunden, der Blick auf die Heizdrähte frei. Am Telefon an der Wand hat ewig niemand die Drehscheibe betätigt, um eine neue Runde Pils zu bestellen. Ein trauriger Anblick.

Ein Kneipen-Mausoleum

Manches aus dem Kneipen-Mausoleum ließ sich zu Geld machen. Wie die alten Kinostühle aus Holz, die einem Liebhaber aus Düsseldorf durchaus etwas wert gewesen seien. Er hat auch die markanten Lampen mit geschwungenen Messingbögen im Hinterzimmer mitgenommen. Bester Gelsenkirchener Barock, aber garantiert nicht klimaneutral. Aber es ist noch so viel da, das Dorfgeschichte atmet. Gläser in allen Größen und für jede Gelegenheit, Tischtücher, nützliches Porzelllan. Die Räume der Schankwirtschaft sind ein einziger Trödelmarkt, der zurückführt in die gute alte Zeit.

Ein ganzer Karton voller Bierdeckel anno 1974, als Alpen offenkundig 900. Geburtstag gefeiert hat. Dazwischen die verdörrte Haut einer Riesenschlange. Mitbringsel einer Fernreise, die Maria Nepicks getan hat. Persönliche Erinnerungsstücke zeigen, dass die Wirtin Alpen öfter Mal zurückgelassen hat. Sie war ein großer Tennis-Fan, hat die großen Courts dieser Welt besucht, Wimbledon, New York oder Australien. Kein Weg war ihr zu weit.

Literatur findet sich im Ledereinband – Goethe und Shakespeare neben Reiseführern. Auch wen die Frage umtreibt, ob es einen Fußballgott gibt, wird hier fündig. Daneben eine Batterie alter Koffer. Die Hut-Kollektion mit den Gehstöcken gehörten zu Tante Lena, Marias Schwester. Nichts wurde weggeschmissen. Nicht mal die Kiste mit Zigarrenspitzen mit schmalem gelben Mundstück oder die schweren, teils ungeöffneten Kartons mit wettkampftauglichen Billardkugeln.

Doppelkopf und lecker Pilsken

Kaum noch was erinnert daran, dass der Schankraum freitags zur Spielhölle mutierte, wenn an drei, vier Tischen beim Doppelkopf Hochzeiten gefeiert oder Füchse gefangen wurden. Unter den Augen von Opa Wilhelm, der am Kamin saß und sofort einen Fingerzeig gab, wenn irgendein Glas zur Neige ging. Er selbst zog dem Pilsken ein Gläsken Wasser mit einem Schuss Underberg vor. Andere schreckte schon der Anblick des speziellen Getränks ab. Genippt hat nie jemand.

Reinhard Nepicks tut es in der Seele weh, dass die Theke wohl bald auf dem Schrottplatz landet. Die Elektrik sei alt, ja. Aber die kupfernen Becken und Leitungen, gehegt und gepflegt, „glänzen wie neu“. Hilft aber nichts. Palaver hat es in der Kneipe selten gegeben. Wenn es zu laut wurde, griff Tante Maria zur Glocke. Dann war Ruh’. Die suchte einst auch Wolfgang Kleff, legendärer Schnapper im Tor der Borussia vom Bökelberg, um sein Pilsken zu zischen. Klappte aber nicht. Der „nette Kerl“ sollte immer wieder von den Fohlen-Abenteuern erzählen. Irgendwann wurde es ihm zu viel. Eine Vorzugsbehandlung hat der alte Fußball-Held nie bekommen. „Bei uns sind alle Gäste gleich!“ Das sei das Credo von Tante Maria gewesen. Und das gilt für die Ewigkeit.