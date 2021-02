Xantens Handballer: Müll sammeln als Trainingsersatz

Xanten. Durch den coronabedingten Trainingsausfall kamen die Handballer und Handballerinnen des Xantener Handballvereins auf die Idee, Müll zu sammeln.

Das Spiel haben die Xantener Handballer klar gewonnen: Durch den coronabedingten Trainingsausfall und „den Überschuss an Freizeit“ kamen die Handballer und Handballerinnen des Xantener Handballvereins auf die Idee, sich zu engagieren und mal etwas anderes zu machen, berichtet jetzt Heinz Echterbruch, 1. Vorsitzender des Fördervereins Xantener Handball.

https://www.nrz.de/staedte/rheinberg-xanten-umland/

Federführend durch die 2. Damenmannschaft wurden alle Jugend- und Seniorenmannschaften animiert, unter dem Motto „Save the planet“ an ihren Laufstrecken und sonstigen Plätzen Müll zu sammeln. Bürgermeister Thomas Görtz stellte den Kontakt zum Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten (DBX) her, sodass man sich schnell über einen abschließbaren Sammelpunkt für den Müll einigte, damit der DBX die gefüllten Mülltüten in regelmäßigen Abständen abholen und entsprechend entsorgen konnte.

Den Müll aus Grünanlagen geholt

Von Anfang bis Ende Februar wurde nun fleißig Müll gesammelt. Es kamen so etwa 100 gefüllte Mülltüten zusammen. Der Müll wurde ausschließlich aus öffentlichen Grünanlagen geholt. Um den Anreiz zum Sammeln noch zu erhöhen, bekam jeder Sammler pro gesammelter Tüte ein Tombolalos. Beflügelt duch den großen Erfolg der Aktion, plant die Handballabteilung, sobald die Coronaeinschränkungen wieder aufgehoben sind, eine konzertierte Aktion: An einem Samstag sollen alle elf Mannschaften gleichzeitig den Müll einsammeln. Im Anschluß werden dann auch die Preise verlost. Die wurden von der Sparkasse am Niederrhein, der Volksbank Niederrhein sowie dem Provinzial-Versicherungsbüro Daniel Dudziak gespendet.