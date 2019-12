Xantens Bürgermeister Thomas Görtz keilt ganz kräftig aus

Der Mann sieht sich persönlich tief getroffen. Verletzt. Und das thematisiert Thomas Görtz ganz bewusst in seinem „Grußwort zum Jahreswechsel“. In den für Stadtoberhäupter durchaus üblichen „Botschaften“ an die Bürger reflektieren diese zumeist über das abgelaufene Jahr und werfen einen Blick auf die Herausforderungen, die anstehen. Görtz hingegen beschränkt sich: auf sich selbst und seine Befindlichkeiten. „In diesem Jahr möchte ich einmal nicht die zahlreichen umgesetzten, in Angriff genommenen oder demnächst beabsichtigten Projekte und Maßnahmen in unserer Stadt beschreiben, sondern einen ganz persönlichen Rück- und Ausblick halten.“

Dabei teilt er mit, dass er sich an den Feiertagen ganz ins Private zurückzieht, sich quasi hochverärgert in den Schmollwinkel begibt, sich ins heimische Schneckenhaus einnistet. „Nach sehr intensiven – sowohl für mich persönlich als auch für meine Familie – nicht immer schönen Momenten und Erlebnissen in den vergangenen Monaten, ist es nun an der Zeit, innezuhalten und über die Weihnachtszeit bei ein paar freien Tagen Stille und Ruhe im Kreise der Familie zu genießen. Es kommt nun die Zeit für die wirklich wichtigen Menschen, die uns begleiten“, schreibt Görtz.

Spuren hinterlassen

Und dann keilt er aus: „Gerade die Erfahrungen der letzten Monate mit einer teilweise bislang nicht gekannten Kampagne gegen mich, meine persönliche Integrität mit Drohungen, Erpressungsversuchen und öffentlicher Denunziation haben mich in tiefe, ungeahnte menschliche und charakterliche Abgründe blicken lassen.“ Er zielt vor allem auf die Zwistigkeiten in den eigenen Reihen. In Xanten ist die Union uneins, gegen Götz wurde scharf geschossen, ehe er dann doch dann doch das Bewerberrennen um die nächste Bürgermeisterkandidatur für sich entschied. Auch aus der hauseigenen Stadtverwaltung gab’s Gegenwind.

„Das alles hat Spuren bei mir und meiner Familie hinterlassen. Die Erfahrungen der letzten Zeit haben mich nachdenklich darüber werden lassen, wo die persönlichen Belastungsgrenzen für mich und meine Familie liegen“, betont der Bürgermeister. Da fragt sich mancher verwundert: Weshalb hat er sich dann überhaupt wieder aufstellen lassen, wenn alles doch so gräuselig schlimm ist?

Kraft geben

Nach dem langen Lamento mit einer gehörigen Portion Selbstmitleid schlägt Görtz versöhnlichere Töne an: „Ich habe aber glücklicherweise immer wieder von vielen Menschen Zuspruch und Unterstützung erfahren, was viel Kraft gegeben hat und auch weiterhin gibt.“

Er verspricht den Xantenern: „Für Sie werde ich auch in 2020 mit Herz und Verstand, Engagement, Leidenschaft, Elan und Mut die Herausforderungen in unserer Heimatstadt angehen und dies auch sehr gerne über 2020 hinaus.“

Aber jetzt geht’s erst einmal ins weihnachtliche Schneckenhaus. Doch Thomas Görtz sollte wissen: Schmollen ist für jemanden in derart exponierter Position ein Luxus, den sich selbst oder gerade eine Stadt wie Xanten nicht zu lange leisten sollte.