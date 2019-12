Xantenerin bringt das Friedenslicht an den Niederrhein

Mehr als 3000 Kilometer wird die kleine Kerze zurückgelegt haben, wenn sie am Samstag, 14. Dezember, von Pfadfindern aus aller Welt in Wien empfangen wird. Entzündet in Betlehem, soll sie Feuerspender für zahlreiche weitere Kerzen sein. Das „Friedenslicht von Betlehem“ soll auch in diesem Jahr in ganz Europa verteilt werden.

Die 17-jährige Xantenerin Janika Peters von der Deutschen Pfadfinderinnenschaft St Georg reist für den Niederrhein mit dem Zug nach Österreich. „Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Mail mit der Zusage bekommen habe“, erzählt sie. Doch bevor am Dienstag, 17. Dezember, 19 Uhr, zum 20. Mal die Aussendungsfeier im Xantener Dom gefeiert werden kann, hat Peters einen langen Weg vor sich.

Weniger Regeln bei Zugfahrten

Mit dem Nachtzug fährt sie nach Österreich, übernachtet dort in einer Gemeinschaftsunterkunft. Anschließen geht es mit dem Zug bis nach Münster. Eine brennende Kerze darf sie dabei nicht permanent mit sich führen: Für die Zugfahrt gibt es strenge Vorschriften, wie viele brennende Kerzen gleichzeitig im Zug transportiert werden dürfen und in welchen Behältern sie gesichert sein müssen.

Pfadfinder aus den Kreisen Kleve und Wesel haben sich angekündigt, um das Licht aus Betlehem nach seinen Stationen in Wien und Münster in Xanten in Empfang zu nehmen und ihrerseits in den Gemeinden am Niederrhein zu verteilen. Einige werden mit brennenden Kerzen von Tür zu Tür gehen, in anderen Pfarreien wird die Kerze in der Kirche stehen.

Friedenslicht im Dom Xanten: Kein Kerzenverkauf vor Ort

Die Pfadfinder aus Kalkar übernehmen die inhaltliche Gestaltung der Aussendungsfeier, an der auch Weihbischof Rolf Lohmann teilnehmen wird. Eingeladen ist jeder, der das Friedenslicht in Empfang nehmen und weitergeben möchte. Nach der Feier gibt es im Kreuzgang wieder warme Getränke.

In diesem Jahr können Besucher im Xantener Dom keine Kerzen kaufen. Der Umwelt zur Liebe wollen die Organisatoren jeglichen Plastikmüll vermeiden. „Teilnehmer werden daher gebeten, eigene Kerzen mitzubringen“, heißt es.

Die Pfadfindergemeinschaft St. Georg am Niederrhein sucht Geschichten rund um das Thema „20 Jahre Friedenslicht am Niederrhein“. Einige Geschichten möchte die Gemeinschaft gerne veröffentlichen.

Wer besondere Erlebnisse, Momente oder Begegnungen hatte, kann diese Geschichte per Mail an friedenslicht@dpsg-bezirk-nn.de schicken. Auch über passende Fotos freuen sich die Pfadfinder.