Xantener verschicken deutlich mehr Pakte zu Weihnachten

Gerhard Horas, Leiter der Xantener Post-Agentur an der Scharnstraße, hatte in der Vorweihnachtszeit viel zu tun.

Xanten In der Post-Filiale in der Xantener Innenstadt wurden vor Weihnachten ein Viertel mehr Pakete abgegeben.

Xanten. Zwei junge Frauen warten vor der Post-Agentur an der Scharnstraße. Die eine hat einen Brief, die andere ein kleines Päckchen in der Hand. Es ist Mittwochnachmittag vor Heiligabend. Vor dem Wochenende hatte es vor der Filiale noch ganz anders ausgesehen.

40 Meter lange Warteschlange

Es herrschte großer Andrang. „Da war die Warteschlange vor der Türe bis zu 40 Meter lang“, sagt Gerhard Horas. „Alle wollten halt rechtzeitig ihre Weihnachtsgeschenke losschicken“, erzählt der Leiter der Xantener Post-Agentur.

Im Vergleich zu den Vorjahren hätten er und seine Kolleginnen in den vergangenen Tagen rund 25 Prozent mehr Pakete am Schalter entgegengenommen als in den Vorjahren, so Horas. Sendungen, die erst Anfang dieser Woche abgegeben worden sind, werden wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig zum Fest die Empfänger erreichen. Horas: „Das wäre schon ein Glücksfall. Das Paketaufkommen ist so groß, dass das Express-System kurz vor Heiligabend nicht mehr funktioniert.“

Zustellerteam wurde aufgestockt

Während es am Mittwoch in der Xantener Post-Filiale merklich ruhiger zuging, hatten und haben die Zusteller der Deutschen Post DHL Group umso mehr zu tun. Das Unternehmen spricht vor den Feiertagen von „Starkverkehr“. 41 Zusteller für Xanten – das Team wurde um sieben Mitarbeiter aufgestockt – starteten in der Vorweihnachtszeit vom Stützpunkt im Niederbruch aus ihre Touren.

„Sie lieferten täglich rund 2100 Pakete in Xanten aus, das sind rund 800 mehr als üblich“, sagt Britta Töllner von der Pressestelle der Deutschen Post. Weitere 34 Zusteller machten sich vom Stützpunkt im Gewerbegebiet am Birtener Ring auf, um Brief- und Paketsendungen nach Alpen und Sonsbeck zu bringen. 2300 Pakete täglich lieferten sie in den beiden Kommunen aus. Töllner: „Das sind ebenfalls etwa 800 Pakete mehr als zu normalen Zeiten und rund 15 bis 20 Prozent mehr als 2019.“

3000 Paketsendungen in Rheinberg pro Tag

46 Brief- und Paketzusteller (plus sieben) waren in Rheinberg unterwegs. Die Brief- und Verbundzustellung startete morgens vom Innenwall, die reine Paketzustellung vom Moerser Industriegebiet Genend aus, so Töllner. In Rheinberg werden rund 3000 Paketsendungen zum Kunden gebracht, etwa doppelt so viel wie an normalen Tagen.

In der Xantener Post-Filiale hat sich wohl in der zurückliegenden Woche so mancher Kunde an das Computer-Puzzlespiel Tetris erinnert. In der Agentur stapelten sich die Pakete an verschiedenen Stellen fast bis unter die Decke, weil auch das Lager erschöpft war. „Am Mittwoch war’s besonders extrem“, sagt Horas.

Mehr Platz für Pakete

Da wegen der Corona-Schutzverordnung derzeit nur zwei Personen rein dürfen, war mehr Platz für die Pakete da. „Mir ist aufgefallen, dass in diesem Jahr, schon zum Nikolaus, mehr Kleinigkeiten verschickt wurden, es also mehr kleinere Pakete gab“, meint Horas.

Das Paketvolumen der Deutschen Post DHL Group sei in der Vorweihnachtszeit, wie erwartet, deutlich gestiegen, so Töller. „Verstärkt durch die Corona-Krise werden wir aber noch einmal deutlich mehr Sendungen transportieren als in den vergangenen Jahren.“ An den Tagen vor Heiligabend rechnet die Post mit Rekordmengen von über elf Millionen Sendungen. „An durchschnittlichen Tagen befördern wir etwa 5,2 Millionen Pakete im deutschen Paketnetz.“

Kunden kamen frühzeitig

In der Xantener Post-Filiale in der Innenstadt sei zwar ordentlich was los gewesen, viele Kunden wären diesmal aber frühzeitig vorbeigekommen. „Normalerweise ist vor Heiligabend der Montag immer der Kampftag. Das war diesmal nicht der Fall“, sagt Gerhard Horas, während er ein Paket, das mit Engelchen-Geschenkpapier verpackt ist, zum Abholen einsortiert.

Der Arbeitstag der fleißigen Zusteller in Alpen, Sonsbeck, Rheinberg und Xanten beginnt übrigens am 24. Dezember früher als sonst – damit bis zum Dienstschluss um 14 Uhr alle frühzeitig abgeschickten Weihnachtsbriefe und -Pakete tatsächlich auch unterm Tannenbaum landen.

>>>Info: Für das Gesamtjahr 2020 rechnet die Deutsche Post DHL Group bei den Paketsendungen mit einem Plus von knapp 15 Prozent. Das wären rund 1,8 Milliarden DHL-Pakete. „Bereits fünf Wochen vor Jahresende hatten wir mit 1,6 Milliarden Sendungen mehr Pakete transportiert als im gesamten Jahr 2019“, sagt Pressesprecherin Britta Töllner. Etwa 10.000 zusätzliche Aushilfskräfte in der Zustellung und Sortierung wurden eingestellt.