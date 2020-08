Xanten: Politiker rassistisch beschimpft

Xanten. Kandidat der Bürger-Basis-Xanten, Vicknarajah Sivalingam, ist nach eigenen Worten rassistisch beschimpft worden. Politiker hat Anzeige erstattet.

Ein Kandidat der Bürger-Basis-Xanten (BBX) ist nach eigenen Worten rassistisch beschimpft worden. Ein Mann habe ihm auf der Straße zuerst „AfD“ und dann „Heil Hitler“ hinterhergerufen, sagte Vicknarajah Sivalingam, der seit 40 Jahren in Xanten lebt. So etwas habe er vorher noch nicht erlebt. „Deswegen war ich umso mehr geschockt.“

Auf Anraten des BBX-Fraktionsvorsitzenden Matthias Voll habe er dann Anzeige erstattet. „Rassismus dürfen wir nicht dulden“, sagte Voll. Die Polizei erklärte, dass sie den Fall prüfe. Wie Sivalingam weiter berichtete, ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend in seinem Wahlkreis. Der Hitlergruß ist in Deutschland verboten und kann als Volksverhetzung eingestuft werden.