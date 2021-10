Xanten feiert einen Herbstmarkt bei entspannter Stimmung

Xanten. Nach einer langen Zeit ohne Veranstaltungen, lockte der Herbstmarkt viele Menschen nach Xanten. Das Angebot war wieder sehr vielseitig.

Die lange Anfahrt hat sich für Marly Manders und ihren Mann Gerald auf jeden Fall gelohnt. Das Minigemüse, das sie an ihrem Stand auf dem Xantener Herbstmarkt anboten, zog viele Blicke auf sich. „Das Gemüse ist nicht aus Plastik, sondern echt. Das haben wir alles in unserem eigenen Gewächshaus in Belgien gezüchtet“, erzählte Marly Manders stolz. Zu kaufen gab es Gurken, Paprika und Tomaten – aber eben alles eine Nummer kleiner. „Damit lassen sich schöne Herbstgestecke machen“, sagte die Belgierin. Die passenden Inspirationen gab sie gleich dazu: In Blumenkränzen, Kürbisgestecken oder Vasen hat sie das Gemüse dekoriert. Und das kam bei den Besuchern an. Ein Gesteck nach dem anderen wurde verkauft. Am Wochenende veranstaltete die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) den traditionellen Herbstmarkt auf dem Marktplatz. Es war die erste große Veranstaltung, die seit der Pandemie in der Innenstadt wieder stattfand.

Erstmals beim Xantener Herbstmarkt dabei: Astrid und Jason ten Klooster aus Sonsbeck mit ihrem Gin- und Whisky-Tasting. Foto: Jasmin Ohneszeit

Am Sonntag öffneten zudem die Geschäfte ihre Türen. 60 Verkaufsstände luden zum Schlendern, Stöbern und Verweilen ein. Und das Angebot war groß: Es gab Herbst- und erste weihnachtliche Dekoartikel, Handarbeiten aus Holz, Wolle und Stoff, Schmuck, Lederwaren sowie kulinarische Spezialitäten wie feine Öle oder verschiedene Senf- und Salamisorten.

In der ganzen Corona-Zeit war nichts los

„Wir sind so froh, dass es endlich wieder Märkte gibt. In der ganzen Corona-Zeit war ja nichts los. Man merkt richtig, dass die Menschen Lust auf Veranstaltungen haben“, stellte Marly Manders fest. Der Herbstmarkt war am Samstagnachmittag bei recht sonnigem Wetter gut besucht, aber nicht überfüllt. An fast jedem Stand war etwas los. „Ich hatte befürchtet, dass es noch voller sein wird. Aber so kann man ganz in Ruhe an den Ständen schauen und fühlt sich auch sicherer, weil es nicht zu eng ist“, sagte eine Besucherin aus Xanten.

Die Maskenpflicht galt im Freien nicht, wurde bei zu dichtem Gedränge aber empfohlen. Nur vereinzelt sah man Besucher, die einen Mundschutz trugen. Das dichte Gedränge blieb aber überwiegend auch aus. Die aufgestellten Desinfektionsspender an den Ständen waren so also fast die einzigen Indizien, die darauf hinwiesen, dass es ein Herbstmarkt in Corona-Zeiten war.

https://www.nrz.de/staedte/rheinberg-xanten-umland/

Viele Besucher schlenderten am Wochenende über den Herbstmarkt in Xanten. Foto: Jasmin Ohneszeit

„Es fühlt sich so wie früher, so normal an. Das ist schon fast etwas unheimlich. Aber ich hoffe, dass es so bleibt und Corona nicht nochmal alles runterfährt“, sagte Besucher Thomas, der mit seiner Familie über den Markt schlenderte. Sie wollten etwas Herbstdeko für den heimischen Garten kaufen.

An einem alten VW T2 Bulli gab es die Bierspezialität Berliner Weisse zu kaufen

In Richtung Rathaus hatten die kulinarischen Stände ihren Platz gehabt. Auch hier war es vielseitig – insbesondere bei den Getränken. An einem alten VW T2 Bulli gab es die Bierspezialität Berliner Weisse zu kaufen, nur ein paar Meter weiter konnte in die Welt des Gins und Whiskys eingetreten werden. Die Sonsbecker Astrid und Jason ten Klooster gehörten mit ihrem Gin- und Whisky-Tasting zu den ganz neuen Ausstellern. „Wir leben seit drei Jahren in Sonsbeck und wollen vielleicht einen festen Standort für unser Tasting finden. Da liegt Xanten sehr nah und es ist eine schöne Stadt“, erklärte Astrid ten Klooster. An ihrem Stand hatten die Besucher die Qual der Wahl: Aus über 50 verschiedenen Sorten konnten sie nämlich wählen.

Lieber fruchtig oder herb

Jason ten Klooster half bei der Entscheidung, traf eine Vorauswahl, indem er fragte, ob es lieber fruchtig oder herb sein soll. Dann bereitete er den Gin zu, garnierte ihn mit frischen Zitronen- und Orangenscheiben oder Ginperlen. Serviert wurde das Getränk in einem edlen Glas. „Es sind hochwertige Zutaten, das muss Stil haben. Wir sind halt kein Bierstand“, sagte er. Mit ihrem ersten Tasting auf dem Herbstmarkt sind die beiden mehr als zufrieden. „Die Menschen sind neugierig und probieren unsere Getränke aus. Das ist sehr kommunikativ zwischen den Besuchern und uns.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Rheinberg / Xanten und Umland