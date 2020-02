Xanten: 84-Jährige Radfahrerin stirbt nach Sturz

Ein Rettungshubschrauber hatte die Verletzte nach dem Sturz am Samstag in eine Unfallklinik gebracht. Dort ist sie nun verstorben.

In Folge eines Sturzes ist eine 84-jährige Radfahrerin aus Xanten am Montag gestorben. Das teilte die Kreispolizei am Dienstag mit.

Der Unfall hatte sich am vergangenen Samstag, 15. Februar, ereignet. Wie es im Bericht der Polizei heißt, sei die Seniorin beim Versuch den Bankscher Weg (in Höhe der Straße Am Bruckend) zu überqueren, gestürzt und habe sich dabei schwer am Kopf verletzt. Einen Helm hatte sie nicht getragen. Anschließend wurde die Verletzte von einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht.

Zunächst hatte es laut Polizei Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten – einem Pkw – gegeben, der nach einem angeblichen Zusammenstoß sich vom Unfallort entfernt haben sollte. Ein Gutachter stellte jedoch fest, dass es keine Kollision zwischen der Verletzten und einem weiteren Fahrzeug gegeben hatte. (red)