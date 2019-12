Werbegemeinschaft Rheinberg vertagt Terrassenfrage

Am Montagnachmittag trafen sich Ulrike Brechwald und Patrick Tervooren vom Vorstand der Werbegemeinschaft mit vier Gastronomen aus der Rheinberger Innenstadt im Restaurant Zur Alten Apotheke am Markt. Inhaber Oliver Prophet hatte dorthin eingeladen. Die Einzelhändler-Vereinigung und die Wirte liegen sich wegen der Nutzung der Außenterrassen bei Stadtfesten in den Haaren.

Die Gaststättenbetreiber zahlen pauschal dafür, damit sie ihren Gästen draußen Sitzplätze anbieten und sie im Freien bewirten können. Die Werbegemeinschaft bittet allerdings noch einmal zur Kasse, wenn Stadt- oder Kastanienfest gefeiert werden. Wer nicht zahlt, muss sich damit abfinden, dass seine Terrasse zugestellt wird. Die Politik hat das Thema bereits aufgegriffen, zuletzt hat sich die SPD klar auf die Seite der Gastronomie geschlagen (wir berichteten).

Schlichtungsthema bei Werbegemeinschaft nur kurz behandelt

In der Mitgliederversammlung der Werbegemeinschaft am Montagabend im Hotel am Fischmarkt stand das Schlichtungsgespräch zwar als Thema auf der Tagesordnung, wurde aber nur kurz behandelt. Vorsitzende Ulrike Brechwald bestätigte, dass das Gespräch stattgefunden habe. „Die Gastronomie und wir wollen enger zusammenrücken“, sagte Brechwald. „Im Januar soll es ein weiteres Gespräch geben.“ Mehr wollte die Vorsitzende dazu nicht sagen.

Oliver Prophet von der Alten Apotheke sagte auf RP-Anfrage: „Es handelte sich ja um ein internes Gespräch. Es gab eine erste Annäherung. Über Weihnachten und den Jahreswechsel soll jetzt noch einmal überlegt werden, wie es weitergeht. Mitte Januar ist dann ein zweites Gespräch geplant.“

Frühlingsfest in Rheinberg am 29. März

Dazu will Bürgermeister Frank Tatzel dann zusammen mit Wirtschaftsförderer Thomas Bajorat einladen. „Mir ist sehr daran gelegen, dass es zwischen den beiden Parteien zu einer Einigung kommt“, sagte er am Dienstag. Unterdessen gab die Werbegemeinschaft die Termine für ihre Veranstaltungen im nächsten Jahr bekannt. Das Frühlingsfest ist für Sonntag, 29. März, geplant. Das Stadtfest findet am Samstag, 20. Juni, und am Sonntag, 21. Juni, statt, das Kastanienfest dann am Sonntag, 11. Oktober. Am Freitag, 14. November, soll es wieder ein Lichterfest geben.

In Rheinberg dürfen vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr stattfinden, einer davon allerdings in Orsoy, wo es auch eine Werbegemeinschaft gibt. Die anderen drei verkaufsoffenen Sonntage sind der Innenstadt vorbehalten. In der Sitzung wurde bedauert, dass die Geschäfte diesmal am dritten Adventswochenende beim Spektakel-Markt nicht geöffnet hatten.

Thema der Sitzung war auch wieder die Weihnachtsbeleuchtung. Gerne hätte es die Werbegemeinschaft gesehen, wenn die neuen LED-Lichterketten schon zum Lichterfest gehangen hätten. Der Termin lag aber vor Totensonntag, weshalb die Stadt auf Bitten der Kirchen ein Veto eingelegt hat. Der Vorschlag, das Lichterfest deswegen zwei Wochen nach hinten zu verschieben, fand keine Zustimmung. „Dann kommen wir in Konkurrenz mit Nachbarstädten, wo dann schon die Weihnachtsmärkte eröffnet sind“, sagte Brechwald.