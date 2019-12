Xanten. Die Musik-AG der Marienschule hatte zum Weihnachtskonzert in den Dom geladen. Die jungen Musikerinnen überzeugten mit Harmonie und Klangreinheit.

Weihnachtskonzert der Marienschule im Xantener Dom bejubelt

Erwartungsvoll blickten die vielen Gäste, die sich am Freitag zum vorweihnachtlichen Konzert der Marienschule im Xantener Dom eingefunden hatten, in Richtung Altar.

Und als 37 Schülerinnen des Musikkurses der 10. Klassen sich dort mit ihren Blasinstrumenten aufstellten, wollte der Beifall gar kein Ende nehmen. Erst die Begrüßung durch Schulleiter Michael Lemkens ließ den Applaus verstummen. „Ich habe in diesem Jahr keinen einzigen Ton, der auf eine Konzertprobe hingedeutet hätte, vernommen, bin mir aber sicher, dass uns alle ein großartiges Konzert erwartet“, drückte Lemkens seine Wertschätzung für Musiklehrer Stefan Menskes und seine 51 Schülerinnen in Worten aus.

Weihnachtskonzert in Xanten: 14 Titel präsentiert

Mit 14 Titeln begeisterten die jungen Musikerinnen das Publikum. Sie überzeugten mit harmonischem Zusammenspiel und der Klangreinheit ihrer Melodien. Menskes hatte großen Wert auf eine Mischung aus traditionellen Kirchenliedern wie „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und eher modernen Songs wie „Feliz Navidad“ gelegt. Trompeten, Posaunen, Klarinetten, Saxofone, Violinen und Flöten – auf all diesen Instrumenten spielten die Schülerinnen wohlklingende Töne. Clara Benthaus, Nele Johanns, Valentina Avvisati – und alle weiteren Musikschülerinnen sowie Menskes am Keyboard – gaben ein knapp einstündiges Konzert der Spitzenklasse.

Solistin mit besonderem musikalischem Reiz

Sowohl im 10er-Musikkurs, der Big Band als auch in der gemeinsamen Performance der beiden Formationen trat Paula Lindbüchl als Alt-Saxofon-Solistin auf. Den Titeln „Christmas Tree“, „Hark, the herald angels sing“ und „Sleigh Ride“ verlieh sie als Solistin einen besonderen musikalischen Reiz. Zu den Alt-Saxofonistinnen zählte auch Marielle Rosar, deren Vater Achim Engberding die Marienschul-Konzerte immer wieder gern besucht.

„Schon meine Tochter Natalie hat mit viel Freude in der Big Band mitgespielt, und ich darf sagen, dass mir auch beim heutigen Konzert wieder das Herz aufgegangen ist“, so Engberding. Und letztlich zeigte sich, dass sich die viele harte Arbeit der Schülerinnen sowie ihres Lehrers gelohnt hatte. Denn auch am Ende wollte der Applaus nicht mehr aufhören.