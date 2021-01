Weihnachtsbäume werden jetzt eingesammelt

Rheinberg Ab morgen werden in Rheinberg die Weihnachtsbäume abgeholt

In Rheinberg werden die Weihnachtsbäume eingesammelt. Die Mitarbeiter des Dienstleistungsbetriebs Rheinberg legen im Grünschnitt-Revier 1 am Mittwoch, 6. Januar, los. Dann folgen die Reviere 2 (Donnerstag, 7. Januar) und 3 (Freitag, 8. Januar). Weiter geht es dann am Dienstag, 19. Januar, im Revier 4, gefolgt von Revier 5 am Mittwoch, 20. Januar, und Revier 6 am Freitag, 22. Januar. Die Einteilung der Reviere findet man im Abfallkalender der Stadt, der auch online auf der Internetseite www.rheinberg.de zu finden ist. Die Bäume sollten für die Mitarbeiter gut sichtbar abgelegt werden. Bäume, die auf Privatgrundstücken, Einfahrten, in Vorgärten oder hinter Hecken oder Mäuerchen liegen, werden nicht mitgenommen.

Alternativ können ausrangierte Weihnachtsbäume zum Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof an der Graftstraße in Kamp-Lintfort gebracht werden, dort werden sie allerdings gebührenpflichtig angenommen. Wegen der Corona-Pandemie muss man sich online registrieren lassen. Wie das geht, findet man unter

www.aez-asdonkshof.de