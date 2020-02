Rheinberg/Alpen/Xanten/Sonsbeck. In Rheinberg, Alpen, Xanten und Sonsbeck stürmten die Möhnen an Altweiber die Rathäuser. Die Bürgermeister gaben alles, um ihre Macht zu behalten.

Mit aller Kraft klopften die Möhnen gegen die verschlossene Tür des Rheinberger Stadthauses. Torero Tatzel köderte sie hinter der Glasscheibe mit seiner Muleta, dem typischen roten Tuch, das man vom Stierkampf kennt. Aber keine Chance, die Tür blieb zu – sogar länger, als eigentlich geplant.

Die Möhnen kämpften dann vielleicht doch etwas zu stark, denn die Automatiktür wollte sich partout nicht mehr von alleine öffnen lassen. Hilfe vom Gebäudemanagement musste her. Als die Tür dann endlich offen war, stürmten die Möhnen am gestrigen Altweibertag das Rathaus.

Mit Pauken und Trompeten

Mit Pauken und Trompeten kündigte sich der Trupp, bestehend aus gut 130 Möhnen, den Rhinberkse Jonges und vieler weiterer Jecken, an, drehte mehrere Runden über den Großen Markt, bis er am Abend den Schlüssel von Bürgermeister Frank Tatzel erobern wollte. Dieser schlüpfte in diesem Jahr in ein stilechtes Stierkämpfer-Kostüm. „Herr Tatzel gibt uns heute die Ehr, den Schlüssel kriegen von ihm, das ist nicht schwer“, betonte Obermöhne Silke Geerkens. Der Bürgermeister schüttelte nur den Kopf. So leicht machte er es den Damen nicht. „Ihr seid zu spät. Den Schlüssel haben die Stadthaus-Möhnen schon um 11.11 Uhr an sich genommen“, sagte er. Das glaubten die Möhnen nicht. Bevor der kleine Machtkampf zwischen Tatzel und der Obermöhne weiter ging, wurde eine Polonaise durch das Foyer des Stadthauses gestartet. Die Möhnen zeigten danach sogar ein bisschen Mitgefühl und gaben dem Bürgermeister die Chance, den Schlüssel zu verteidigen, wenn er denn in fünf Quizrunden besser ist als das Möhnenvolk.

Der erste Mann der Stadt musste ins Hula-Hoop-Duell oder einen Tischtennisball länger auf einem Schläger hochhalten. Da machte er keine schlechte Figur, aber Obermöhne Silke wusste es schon zu verhindern und schubste den Stadtherren. Und schon lag der Ball auf dem Boden. 2:0 für die Möhnen. Es folgten drei Quizfragen. Unter anderem wurde Tatzel gefragt, welche Schuhgröße der Prinz der Rhinberkse Jonges, Matthias I., denn hätte. „Ich schätze 60“, riet Tatzel. 50 wäre richtig gewesen. Das war nichts. Punktlos gab sich der Torero schließlich geschlagen und rückte den begehrten Schlüssel raus. Die Möhnen jubelten und feierten ihren Sieg ausgelassen in der Stadthalle. So wie in Rheinberg wurden aber auch in Alpen, Xanten und Sonsbeck gestern die Rathäuser gestürmt und den Bürgermeistern die Schlüsselgewalt entzogen.

Mit leichter Verspätung, aber dann mit Macht bewegte sich der Zug der Alten Weiber um 17.18 Uhr aufs Alpener Rathaus zu, geleitet von Dorfschupo Andreas Mötter als Gelbweste. „Aus dem Wilden Westen haben wir einen gewaltigen Sprung gemacht“, so Marion Niedrig aus dem Führungsquartett des Möhnenkomitees völlig atemlos. Sie waren in den „goldenen 20ern“ angekommen, in denen es sich die Rathaus-Belegeschaft gemütlich gemacht hatte. Doch die Kraft der Obermöhne reichte, um dem wehrlosen Bürgermeister den Schlüssel – Thomas, der Vergessliche musste den erst holen – zu entreißen und die Macht zu übernehmen.

Ein kläglicher Versuch, den Rathausschlüssel doch noch behalten zu können: Bürgermeister Thomas Ahls hat ihn vergessen. Foto: Erko

Dann war das Feld frei. Nicht nur für völlig losgelöste Weiber. Auch für tiefsinnige politische Beobachter. Die sahen eine verblüffende Ähnlichkeit des Ober-Grünen Peter Nienhaus zum Chef im Rathaus. Beide hatten wohl denselben Schneider. Kenner deuteten den Dresscode als dezente Ankündigung eines grünen Bürgermeisterkandidaten. SPD-Schwergewicht Jörg Banemann ging als braver Groko-Cowboy in Rot-Schwarz, der Liberale „Hommen kam“ in Räuberzivil mit Narrenkappe des FC Kölle. Was das knallrote Kleid von Kämmerin Andrea Wessel signalisierte, kann man sich leicht ausmalen. Bezaubernd

Als Tom der Zauberer empfing Bürgermeister Thomas Görtz vor dem Xantener Rathaus zum „Wahlzirkus 2020“ mehr als 140 Möhnen, die von ihm die Kontrolle über die Stadt einforderten. „Die Schulden konnte ich leider nicht wegzaubern, vielleicht kann ich euch ja etwas zähmen“, sagte Görtz schalkhaft und fuchtelte mit seinem Zauberstab umher. Er hatte sich in eine silberne Glitzermontur geworfen, mitsamt hochabsätzigen Plateauschuhen, Zylinder, und Plüschhäschen auf der Schulter. Görtz nahm die chaotischen Zustände der vergangenen Monate in seiner Partei aufs Korn. „Echte Freunde, die Hymne der CDU“, scherzte er, als der Spielmannszug zu musizieren begann.

Schöner kann ein Lächeln nicht sein als das von diesen Damen aus Xanten. Foto: Fischer

Im Rathaus gehe es manchmal wie im Zirkus zu, es gebe „Akrobaten, die Kapriolen schlagen“ und einige, die sich bereits ohne sein Zutun selbst „aus der Manege gezaubert“ hätten. Die Möhnen und Narren hüpften und tanzten, bildeten eine Polonaise, ehe sie gut gelaunt in den Sitzungssaal einzogen. Görtz hatte Obermöhne Nadine Kretschmer zuvor widerwillig den obligatorischen goldenen Schlüssel überreicht. Sie stichelte, er solle sich hinsichtlich der Kommunalwahl nicht zu sicher sein: „Wir werden sehen, wer dann hier steht vor all den Leuten.“

Das Kastell in Sonsbeck wurde kurzerhand in ein Spielkasino verwandelt, in dem Rathausmitarbeiter in Gangsterkostümen aus den 20er Jahren darauf warteten, die Möhnen zu bedienen. Die Getränkekosten teilten sich Volksbank und Gemeinde. „Ich hoffe, unsere Gemeinde bleibt trotzdem schuldenfrei“, flachste Heiko Schmidt. Bei allem Entgegenkommen, ganz so bereitwillig wollte der Bürgermeister den Rathausschlüssel dann doch nicht hergeben. „Wir wollten Spielcoupons von Steuergeldern kaufen. Jetzt kommt ihr und wollt das Geld versaufen“, begrüßte Schmidt die rund 100 stürmungswilligen Möhnen. Doch Obermöhne Lucia Baumgärtner machte dem Verwaltungschef einen Vorschlag, den dieser nicht ablehnen konnte: „Wir wollen mit euch tanzen, singen, essen und später eure Trinkfestigkeit messen.“

Möhnen drehten am Glücksrad

Eine Hürde galt es aber noch zu überwinden: Die Möhnen mussten erst am Glücksrad drehen und auf das Schlüsselsymbol hoffen. Gabi Maibaum gelang das auf Anhieb und ob Absicht oder nicht: Bürgermeister Schmidt erwischte das Feld „Küss mich“ und ließ sich von den Obermöhnen natürlich nicht zweimal bitten. Nach einem Likörchen für alle hielten die Möhnen den begehrten Schlüssel in den Händen und stürmten um 17.03 Uhr das Kastell..