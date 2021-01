Technischer Ausfall in der Volksbank-Filiale in Budberg

Rheinberg - Budberg In Budberg wurde bei Bauarbeiten eine wichtige Leitung der Volksbank-Filiale getroffen.

Bei Bauarbeiten wurde durch Dritte eine wichtige Leitung gekappt, was zur Folge hat, dass alle technischen Geräte in der Volksbank-Filiale in Budberg außer Betrieb sind. Weder Ein- oder Auszahlungen am Schalter sind möglich, noch stehen die SB-Geräte wie Kontoauszugsdrucker und Geldautomat den Kunden der Bank aktuell zur Verfügung. Die Volksbank hofft, dass der Schaden so schnell wie möglich behoben wird und bittet ihre Kunden vorerst auf die Geschäftsstellen in Rheinberg, Innenwall 65 oder in Alpen, Lindenallee 11-15 auszuweichen.