Streit um abgesagte Sitzungen in Rheinberg

Rheinberg. Während die AfD den coronabedingten Ausfall der politischen Ausschüsse kritisiert, begrüßen SPD und Grüne die Entscheidung.

Rheinberg. In der laufenden Woche, die am 29. Januar endet, hätte eigentlich der Bau- und Planungsausschuss tagen sollen. Auch die Termine der Ausschüsse für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, die Sondersitzung des Rates, der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität und der Schulausschuss sind – mit Verweis auf den Lockdown und die aktuellen Corona-Bestimmungen – abgesagt. Damit sind die politischen Beratungen vorerst bis zum 10. Februar komplett auf Eis gelegt.

AfD will Sitzungen weiter durchführen

Die Stadtverwaltung beschloss dies aber nicht alleine, sondern in Abstimmung mit den jeweiligen Ausschussvorsitzenden. Die Reaktionen auf diese Entscheidung fallen bei den Fraktionen unterschiedlich aus. Die AfD kritisierte bereits die Absagen. Die Fraktion wolle sich für eine planmäßige Durchführung von Sitzungen in Form von Präsenzveranstaltungen einsetzen, so der Fraktionsvorsitzende Sebastian Nehnes (wir berichteten). Die Voraussetzungen zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen in der Stadthalle seien gut: Der Sitzungssaal sei groß genug und es könne regelmäßig gelüftet werden.

Das sehen SPD und Grüne anders. „Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltsdebatte ist es natürlich schwierig, eine Position zu beziehen, ohne Vorberatungen in den Fachausschüssen durchzuführen“, erklärt Philipp Richter, Fraktionsvorsitzender der SPD. „Um eine Absage kommt man derzeit aber nicht herum. Würden wir die Sitzungen durchziehen, würden wir zwar einen politischen Diskurs gewinnen, im schlimmsten Fall aber ein Menschenleben verlieren. Dies gilt es abzuwägen.“

Der Vorsitzende des Stadtmarketingausschusses habe so ruhigen Gewissens die Sitzung abgesagt – allerdings unter der Prämisse, sie so bald wie möglich nachzuholen. „Gerade der Stadtmarketingausschuss wird nach Corona eine bedeutsame Rolle haben“, so Richter. Die SPD hat eine daher klare Forderung: Sie befürwortet es, die Sitzungen in Corona-Zeiten digital stattfinden zu lassen.

Dafür müsste aber die Gemeindeordnung des Landes geändert werden. „Die Frage, wie man die Öffentlichkeit in die Sitzungen einbeziehe, stellt für die Landesregierung eine der größten Herausforderung dar. Andere Bundesländer sind da schon weiter. Wenn man will, geht das. Der CDU-Parteitag hat ja auch virtuell stattgefunden“, sagt der Fraktionsvorsitzende. Die Sozialdemokraten schlagen außerdem vor, zu prüfen, ob kleine Arbeitsgruppen statt Ausschüssen gebildet werden könnten, sollten auch im März keine Sitzungen im größeren Stil möglich sein.

Schwierige politische Diskussion

Denn für die Fraktion steht fest: Ohne politische Diskussion, könne man keine großen Entscheidungen treffen. „Wir befürchten, dass aufgrund der ausfallenden Sitzungen Gelder für soziale Projekte und Kultur einfach gestrichen werden, ohne dass dies groß auffällt, um den Haushalt zu entlasten“, erklärt Richter. Natürlich müsse die Verwaltung auch in den jetzigen Entwürfen Maßnahmen zum Sparen einbringen, diese dürften aber nicht nur auf Kosten des Bereiches Sport und Soziales gehen. Unterm Strich befürworten auch die Rheinberger Grünen die abgesagten Ausschüsse.

Jürgen Bartsch, stellvertretender Grünen-Sprecher, spricht dennoch von einer „unglücklichen Situation“.

„Es ist schwierig, Anträge in Sitzungen einzubringen, weil eben alles gecancelt ist“, erklärt er. Aber auch die Grünen lassen die politische Arbeit deshalb nicht gänzlich ruhen. Ideen und Anträge, wie jüngst zum Verkehrskonzept für die Innenstadt, werden trotzdem gestellt. „Wenn es wieder möglich ist, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir die Sitzungen geballt nachholen werden.“